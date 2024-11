Bitcoin hoje: criptomoeda sinaliza recuperação em US$ 94 mil

Nesta quarta-feira, 27, o bitcoin é negociado “no verde” depois de apresentar uma correção significativa de preço. Nos últimos dias, a maior criptomoeda do mundo chegou a ter uma cotação muito próxima do “marco de US$ 100 mil”, mas recuou até US$ 91 mil em um movimento de realização de lucro.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 94.670, com alta de quase 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apenas nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula alta de quase 38%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Enquanto o bitcoin enfrenta uma semana de quedas, um suporte está cada vez mais próximo. A média de 20 períodos no gráfico diário irá encontrar o preço nas próximas48 horas, o que deve trazer um aumento de demanda. Estamos diante apenas de um ‘pullback’ no preço e não uma reversão final de tendência”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, também é negociado no cenário positivo nesta quarta-feira, 27. O ativo é cotado a US$ 3.512 no momento, com alta de quase 5% nas últimas 24 horas.

Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, se destacam Cardano e Stellar, que dispararam 8,8% e 11,6% nas últimas 24 horas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok