Criptomoeda Pepe cai mais de 15% após transferências suspeitas alertarem investidores

O preço da criptomoeda meme Pepe despenca mais de 15% nesta sexta-feira, 25, depois que mudanças de parâmetros de assinatura em uma carteira do projeto e transferências de tokens para corretoras provocaram temores de que seus desenvolvedores podem estar preparando uma "puxada de tapete", conhecida em inglês como rug pull.

As acusações – bem como o desempenho negativo do seu preço – surgiram quando cerca de US$ 16 milhões em unidades de Pepe foram enviadas da carteira dos desenvolvedores responsáveis pelo projeto para várias corretoras de criptomoedas na última quinta-feira, 24.

De acordo com dados do aplicativo de custódia de blockchains Safe Global, o endereço da carteira transferiu 16 trilhões de tokens – aproximadamente 3,8% do suprimento total da criptomoeda meme para três exchanges e um endereço de carteira não verificado.

Os dados mostram que US$ 8,2 milhões em Pepe foram enviados para a OKX, US$ 6,5 milhões para a Binance e US$ 434.000 para a Bybit, enquanto outros US$ 400 mil foram transferidos para uma carteira ainda desconhecida. Após a transferência para as exchanges, os desenvolvedores fizeram uma alteração curiosa nos parâmetros da carteira original, que no momento da publicação deste artigo ainda contém US$ 10 milhões em Pepe.

Dados do Etherscan mostram que a carteira agora exige apenas duas de oito assinaturas – antes eram cinco de oito – para validação de transferências. A transferência de fundos também foi a primeira desde que o projeto foi lançado. Com isso, rumores de um possível golpe envolvendo o projeto ganharam forçar no mercado.

Muitos investidores afirmaram que o Pepe seria o próximo grande fenômeno das criptomoedas meme, que não possuem um valor intrínseco mas atraem investidores pela associação com memes. Alguns membros da comunidade cripto sugeriram que – no próxima ciclo de alta do mercado – o token seria capaz de "superar" a criptomoeda meme original, o dogecoin. Os acontecimentos recente podem lançar dúvidas sobre essa tese.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Como identificar um rug pull?

Os rug pulls envolvendo criptomoedas têm como grande sinal valorizações significativas em ativos pouco conhecidos ou que foram lançados há pouco tempo, sem associação oficial com projetos consolidados e reconhecidos no setor. Por isso, é importante realizar pesquisas detalhadas sobre um ativo, seus criadores e casos de uso antes de realizar um investimento.

No geral, os tokens criados para serem usados em rug pulls são anunciados em corretoras descentralizadas e seus nomes fazem referências a temas populares, desde nomes de séries e filmes até outros projetos que estão em bons momentos no mercado. A ideia é se aproveitar da associação para dar a impressão de confiabilidade e, então, atrair os investidores.

O rug pull pode ser feito de duas formas. A primeira é inflar artificialmente o preço de uma criptomoeda, armazenar grandes quantidades dela, atrair investidores divulgando essa valorização e então vender os ativos após outras pessoas investirem. A segunda forma também envolve uma valorização artificial, mas usa brechas no contrato inteligente usado para criar o ativo para permitir a retenção e desvio dos fundos aportados por investidores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok