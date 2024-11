Criptomoeda dispara 350% após investimento de Vitalik Buterin, criador da Ethereum

A criptomoeda ANON disparou mais de 350% após receber um investimento que atraiu a atenção dos investidores. Na última quarta-feira, 20, foi revelado que Vitalik Buterin, criador da Ethereum e um dos mais conhecidos nomes do mercado cripto, aportou cerca de US$ 274. Apesar do valor baixo, o interesse do desenvolvedor foi suficiente para animar o mercado.

A operação de Buterin foi identificada pela plataforma de monitoramento de blockchains Arkham Intelligence. O endereço da carteira digital de Vitalik foi identificado há anos, o que permite monitorar fluxos de entrada e saída de ativos digitais e acompanhar os movimentos do criador da Ethereum.

Dessa vez, a Arkham identificou uma troca realizada por Buterin, que converteu 0,082 unidade de ether em 30.303 unidades da criptomoeda ANON. Logo após a revelação da operação, a criptomoeda chegou a disparar mais de 350% e viu sua capitalização de mercado bater um recorde em US$ 36 milhões.

O ativo devolveu parte dos ganhos desde então, mas ainda acumula uma valorização de mais de 280%, segundo dados da plataforma CoinGecko. No momento, uma unidade da moeda digital equivale a US$ 0,03951, mas o ativo ainda está distante dos mais valiosos do segmento, ocupando a posição de número 874.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine gratuitamente!

Buterin ainda não falou publicamente sobre a decisão de investimento, mas a criptomoeda faz parte do projeto Anoncast, que por sua vez está ligado à rede social Farcaster, semelhante ao Twitter e que conta com Buterin como um dos seus usuários mais famosos.

A premissa do Anoncast é permitir que os usuários realizem publicações anônimas no Farcaster. Para isso, porém, eles precisam comprar ao menos 20 mil unidades do ativo, cifra inferior ao total obtido por Buterin, indicando que a operação pode ter sido realizada para liberar a funcionalidade.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A Anoncast utiliza a chamada prova de conhecimento zero (zero-knowledge proof, em inglês) para realizar a verificação da identidade dos seus usuários e, ao mesmo tempo, garantir o anonimato deles. O projeto foi lançado na rede blockchain Base, ligada à corretora Coinbase.

O investimento de Buterin é visto por muitos do mercado como uma espécie de apoio à iniciativa ou ao menos um interesse do criador da Ethereum no projeto, o que acaba atraindo o interesse e especulações por parte de outros investidores.