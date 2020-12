WordPress adiciona plug-in oficial de anúncios com pagamento em ether

Um novo plug-in de criptomoedas permitirá que os usuários do WordPress recebam pagamentos de anúncios diretamente em suas carteiras ether (ETH), de acordo com uma descrição do serviço publicada na quinta-feira (10) no site oficial da plataforma.

O plug-in “EthereumAds” permitirá que editores de conteúdo leiloem espaço de anúncio pagos em ETH usando contratos inteligentes. “Depois que você inserir nosso widget, seu espaço de anúncio é automaticamente leiloado abertamente usando nosso contrato inteligente a cada duas semanas para o licitante mais alto”, diz a descrição oficial.

De acordo com o site do EthereumAds, o plug-in WordPress planeja competir com o Google AdSense, permitindo que os editores ganhem ETH por meio de banners. O EthereumAds promete especificamente fornecer aos editores comissões mais baixas: “O Google Adsense paga apenas 68% dos seus ganhos com anúncios. Nós, por outro lado, pagamos a você incríveis 90%”.

O novo plug-in de anúncios é aplicável a qualquer tipo de conteúdo, como sites e blogs, e não se limita aos conteúdos relacionados às criptomoedas.

Como o EthereumAds pretende competir com as principais plataformas de monetização de anúncios, como o Google AdSense, resta saber como as plataformas de anúncios tradicionais lidarão com seus rivais cripto.

Maior plataforma de monetização de anúncios do mundo, o Google teve alguns problemas com criptomoedas no passado. Em abril de 2020, a plataforma permitiu a divulgação de anúncios de projetos de criptomoedas fraudulentos, enquanto proibia empresas cripto legítimas de usar o serviço. O Google Ads chegou, inclusive, a colocar o Ethereum na sua lista de palavras-chave proibidas em janeiro de 2019.

por Cointelegraph Brasil