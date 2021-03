Queridinha de Elon Musk, doge passa bitcoin e é a criptomoeda mais citada no Twitter

A dogecoin, criptomoeda criada a partir de um meme e que se tornou a "queridinha" de Elon Musk, ultrapassou o bitcoin e foi o ativo digital mais citado no Twitter em fevereiro, segundo pesquisa da ICO Analytics.

O relatório da empresa, divulgado nesta quarta-feira, 3, analisou a quantidade de citações sobre os 150 maiores criptoativos do mercado na rede social. A dogecoin, que em janeiro ocupou a terceira colocação no ranking, ultrapassou bitcoin e ether — os dois maiores criptoativos do mundo — e ficou com a liderança, responsável por 10,4% dos tweets sobre cripto no último mês.

O bitcoin, com 10,1%, e o ether, com 8,9%, ficaram com a segunda e a terceira colocações, respectivamente. A quarta colocada no ranking foi o cardano (ADA), cujo preço triplicou ao longo de fevereiro, levando o criptoativo ao posto de terceiro maior do mundo por valor de mercado. Em janeiro, o cardano era apenas o sétimo na lista de menções no Twitter da ICO Analytics.

A liderança da dogecoin, que foi criada como uma brincadeira em 2013 — não é por acaso que leva um meme no nome e no logo — vem no embalo das mensagens de Elon Musk sobre o projeto. Ao longo de fevereiro, o fundador da Tesla citou a criptomoeda diversas vezes na rede social, chamando-a de "criptomoeda do povo", dizendo que poderia "literalmente chegar à lua", entre várias outras mensagens.

Além disso, a dogecoin vem num movimento de alta de fazer inveja no bitcoin. Desde janeiro de 2020, são mais de 4.000% de aumento no preço, o que levou a criptomoeda a se tornar viral não apenas no Twitter, mas também no TikTok e no Reddit, onde um grupo chegou a se mobilizar para fazer seu preço subir ainda mais.

Apesar da popularidade em alta, a dogecoin é bastante criticado por especialistas em criptoativos, que temem que uma brincadeira seja levada tão a sério. Entre os problemas comumente citados, está o fato de apenas um endereço ser dono de mais de 27% de todas as unidades de dogecoin existentes — fato que inclusive foi criticado por Elon Musk — e também a ausência de atualizações e desenvolvimento da rede, inalterada desde pouco depois do seu lançamento — polêmica que esfriou com uma atualização divulgada no início desta semana, que promete melhorias de performance.

