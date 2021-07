Podcast: o semestre mais intenso da história dos criptoativos

Adoção institucional a todo vapor, tokens de memes sendo impulsionados por figuras públicas, artes digitais leiloadas por dezenas de milhões de dólares e máxima histórica no bitcoin e em vários outros criptoativos seguido de correções violentas nos preços. Esses são apenas alguns dos motivos que fizeram desse primeiro semestre o mais intenso da história do mercado.

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Josa e Lucas Yamamoto relembram os principais fatores que impactaram o mercado de criptoativos durante o semestre e comentam sobre o que pode movimentar o mercado nos próximos meses.

Inscreva-se em nosso canal no Youtube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Caso preferir, ouça o nosso podcast no Spotify ou em sua plataforma de streaming favorita!