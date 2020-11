PayPal compra 70% de novos bitcoins e impulsiona alta, diz relatório

O preço do bitcoin está em alta ao longo de todo o ano de 2020, mas a alta se intensificou a partir de outubro. Segundo relatório do Pantera Capital, a explicação para o movimento é a entrada do PayPal e da Square no mercado de criptoativos.

Segundo o Pantera, 70% de todos os bitcoins minerados nos últimos 30 dias foram para carteiras do PayPal e, segundo a gestora, quando somado com a Square, as duas empresas adquiriram — ainda que de forma indireta, já que são seus consumidores que negociam os ativos — “de todos os bitcoins recém-criados”.

Mais do que isso, as duas empresas de pagamentos e serviços financeiros estão comprando todos os bitcoins novos e muitos mais: “O PayPal e o Cash App (Square) já estão comprando mais de 100% de todos os bitcoins recém-emitidos”, diz o relatório.

A empresa de investimentos analisou a atual alta do bitcoin, olhando para os números da itBit, exchange de criptoativos administrada pela Paxos, parceira do PayPal para negociação dos ativos digitais: “Quando o PayPal entrou, o volume começou a explodir. O aumento no volume de negociação da itBit implica que dentro de quatro semanas de lançamento, o PayPal já está comprando quase 70% da nova oferta de bitcoins”, escreveu o Pantera Capital.

A tese do Pantera gira em torno da compreensão do mercado de bitcoin e sua escassez. A ideia é que, à medida que a oferta de BTC diminui, devido às menores recompensas da mineração causadas pelo halving, a demanda aumente naturalmente, levando a uma valorização do preço. Como o app da Square e o PayPal estão, segundo o Pantera, comprando bitcoin a uma taxa mais rápida do que novos bitcoins são minerados, isso aumenta ainda mais sua escassez e, consequentemente, seu preço.

Apesar de a tese do Pantera ser aceita por grande parte do mercado, muitos analistas acreditam que a recente alta do bitcoin vá além da entrada de PayPal e Square no mercado. Os CBDCs anunciados por grandes bancos centrais, como da China e do Brasil, entre vários outros, são apontados como um fator relevante para o aumento do interesse no mercado de criptoativos.

Além disso, previsões de alta, como a do Citibank, que afirma que o bitcoin pode chegar a 318.000 dólares em dezembro de 2021, e análises de instituições como o J.P. Morgan, que diz que o bitcoin está ocupando parte do lugar do ouro no portfólio de investidores, também impulsionam o maior o ativo digital do mundo.