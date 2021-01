JPMorgan: bitcoin precisa passar de 40 mil dólares logo para retomar alta

O preço do bitcoin oscila perto da faixa de 36 mil dólares nesta segunda-feira, 17, e se mantém abaixo do nível que estrategistas do banco JPMorgan Chase & Co. vêem como um ponto importante para a retomada da tendência de alta do criptoativo.

Segundo a análise do banco, o criptoativo pode ser prejudicado por um eventual êxodo de investidores que seguem tendências, a menos que consiga “estourar” para cima de 40 mil dólares em breve, disse o relatório da equipe liderada pelo estrategista Nikolaos Panigirtzoglou.

O padrão de demanda por contratos futuros de bitcoin e o fundo de quase 23 bilhões de dólares em bitcoin da Grayscale — o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — ajudarão a determinar as perspectivas, acrescentaram os especialistas. “O fluxo para o GBTC provavelmente precisaria sustentar seu ritmo de 100 milhões de dólares por dia nas próximas semanas para que tal movimento ocorra”, escreveram os estrategistas em nota, na sexta-feira, 15.

Os especialistas do JPMorgan disseram também que o bitcoin estava em uma posição parecida no final de novembro de 2020, com a diferença de que a resistência, na época, era em 20 mil dólares. Segundo o JPMorgan, os fluxos de investimento institucional no GBTC ajudaram o maior ativo digital do mundo a estender seu movimento de alta, que seguiu até a segunda semana de janeiro

O relatório indica também que “os traders que seguem tendências podem propagar a correção da semana passada” e que “os sinais de momentum deverão cair daqui até o final de março” se o preço do bitcoin não ultrapassar os 40 mil dólares.

Há exatamente uma semana, poucos dias depois de registrar o maior preço de sua história — perto de 42 mil dólares em 8 de janeiro — o bitcoin sofreu uma queda rápida e acentuada, de 22%, para cerca de 33 mil dólares. Ao longo da última semana, entretanto, voltou a subir, inclusive testando a resistência em 40 mil dólares em algumas oportunidades.

No momento da publicação, o bitcoin é negociado no mercado internacional a cerca de 36.200 dólares, depois de chegar a 37.400 na máxima do dia.

