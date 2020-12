Fundo de índice da Bitwise é o primeiro de criptoativos listado nos EUA

A gestora de investimentos Bitwise, fundada em 2017, anunciou nesta quarta-feira (9) que começará a negociar publicamente o seu fundo “Bitwise 10 Crypto Index Fund”, fazendo com que seja, com isso, o primeiro fundo de índice de criptoativos listado nos Estados Unidos.

O fundo, que existe desde 2017, era limitado à investidores institucionais e estreia publicamente com cerca de 120 milhões de dólares sob sua gestão. Ele será negociado no OTCQX Best Markets, da OTC Markets Group, de Nova York, através de corretoras tradicionais, sob o ticker BITW.

O OTCQX Best Markets negocia cerca de 11 mil títulos de valores mobiliários, incluindo nomes conhecidos como Tencent, Roche e do Grayscale Bitcoin Trust, o fundo de bitcoin da Grayscale, maior “concorrente” do BITW, mas que aloca investimentos apenas no maior ativo digital do mundo, e não em outros criptoativos.

“Os eventos sem precedentes de 2020 motivaram muitos a investir em criptoativos pela primeira vez”, disse Hunter Horsley, cofundador e CEO da Bitwise Asset Management. “Com o BITW, os investidores podem agora obter exposição ao bitcoin, ether e outras criptomoedas sem se preocupar em tentar escolher os melhores ativos ou ter que monitorar constantemente as rápidas mudanças no mercado.”

O fundo “Bitwise 10 Crypto Index Fund” acompanha o índice “Bitwise 10 Large Cap Crypto Index”, que por sua vez é baseado nos 10 maiores criptoativos do mundo por capitalização de mercado, e que são balanceados todo os meses de acordo com análise da empresa sobre sua liquidez, custódia e outros fatores de risco.

O índice fechou o último mês de novembro, por exemplo, com uma carteira divida entre bitcoin (75% do total), ether (13%), XRP, litecoin, link, tezos e outros criptoativos (que juntos totalizavam os 12% restantes da carteira). Em 2020, o BITW já acumula ganhos de 184%, desempenho superior ao do bitcoin, que subiu cerca de 160% no ano considerando o seu valor em dólar.

“Os criptoativos são a classe de ativos de melhor desempenho no mundo este ano, e as perspectivas para 2021 são fortes”, disse Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise. “O início da negociação pública de ações da BITW tornará significativamente mais fácil para consultores financeiros, escritórios familiares, pessoas físicas e fundos institucionais alocarem no espaço. Acreditamos que o fundo oferece uma solução robusta e completa”.

Brasileiros podem investir?

Antes da decisão de negociar publicamente o fundo, o BITW só estava acessível para investidores qualificados e envolvia um processo complexo. Agora, qualquer um poderá fazer isso, inclusive residentes de fora dos EUA.

“A partir de agora, qualquer investidor que tiver conta em uma das corretoras tradicionais nos EUA poderá acessar o BITW. Eu acredito que uma parcela relativemente pequena dos investidores brasileiros e da America Latina tem contas nessas corretoras, mas o produto estará disponível para eles”, explicou David Lawant, analista da Bitwise.

Mesmo ainda um pouco distante do público brasileiro, Lawant acredita que a listagem do fundo no mercado norte-americano pode impactar positivamente no mercado cripto global: “Acredito que quanto mais opções de investimento nessa nova classe de ativos, melhor para o mercado como um todo. Estamos felizes de sermos os primeiros a listar um fundo de indíce de cripto nos EUA”.