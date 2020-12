Como modelos populares de previsão de preço do bitcoin se saíram em 2020

Da mínima de 3.600 dólares para máxima acima de 24 mil dólares, 2020 foi o ano em que o bitcoin mais surpreendeu os analistas do mercado de criptoativos. E, ao mesmo tempo em que a previsão de seus movimentos se torna cada vez mais difícil, a demanda por um modelo preciso de previsão de preço do bitcoin nunca foi tão importante.

Por isso, analisar como os modelos mais populares de previsão de preço do criptoativo se saíram em 2020 pode ajudar não apenas a identificar o que funcionou, mas em quais deles vale a pena seguir de olho em 2021.

Stock-to-Flow

Não importa como você olhe para isso, 2020 foi o ano em que o modelo de preços “Bitcoin Stock-to-Flow” (S2F) atingiu sua maturidade. Um dos mais conhecidos na indústria, as variações do stock-to-flow rastrearam o par BTC/USD desde que ele atingiu suas dramáticas mínimas anuais até sua recuperação no final do ano.

O melhor de tudo é que todo o programa de comportamento do Bitcoin ainda estava de acordo com as demandas dos modelos – a partir de 19 de dezembro, estava seguindo o estoque para o fluxo ao pé da letra (ou dígito).

A relação estoque/fluxo é baseada no valor de um ativo já existente (o estoque) versus o valor que está sendo adicionado por meio da criação (o fluxo). No caso do bitcoin, essa proporção está intrinsecamente ligada ao halving – já que ele reduz o fluxo das recompensas em 50% aproximadamente a cada quatro anos.

Como tal, com cada halving, a proporção do bitcoin torna-se mais alta e, atualmente, não há nada no caminho de atingir e preservar a proporção mais alta de qualquer ativo conhecido.

Em termos de preço, diversas variações do modelo S2F foram criadas por PlanB, o analista anônimo que se tornou um nome familiar entre os bitcoiners por ter desenvolvido o modelo de análise em questão.

Cada modelo exige que diferentes metas de preço sejam atingidas durante o atual ciclo do halving, que termina em 2024. O mais conservador é de 100 mil dólares no final de 2021.

Apesar de receber uma enxurrada de críticas no início do ano, PlanB defendeu seu modelo e sua fé foi recompensada quando o bitcoin subiu para atingir exatamente o preço previsto por seu modelo de previsão de preços.

Gráfico histórido do stock-to-flow do Bitcoin. Fonte: Digitalik

Teoria das Ondas de Elliott Wave

Este foi um ano de teste para outra ferramenta popular de previsão de preços do bitcoin. A teoria das Ondas de Elliott, que é mais um mapa de preços do que um conjunto rígido de metas.

O modelo não foi criado especificamente para o bitcoin, e Elliott Wave oferece um ciclo de mercado de várias etapas que visa rastrear altos e baixos de um ativo.

Devido à sua natureza inespecífica, no entanto, costuma apresentar falhas, e devido à natureza volátil no início de sua existência.

2020 também produziu momentos de clareza usando o modelo Elliott Wave, mas a previsão de abril, que indicava queda do ativo para 3 mil dólares, em movimento semelhante ao que ocorreu em 2018, não se concretizou.

Gráfico Arco-Íris

Por último, um espetáculo para ser visto com o preço do bitcoin em 23 mil dólares é o chamado Gráfico Arco-Íris.

No gráfico de BTC/USD, o Arco-Íris divide os níveis de preços em uma série de dicas de compra e venda — aproximadamente uma para cada cor do arco-íris.

Variando do vermelho (“território de bolha máxima”) ao azul escuro (“basicamente uma promoção de queima de estoque”), eles dizem aos investidores o que esperar do bitcoin com base em sua direção de alta ou de baixa.

No momento, mesmo em níveis quase históricos, o BTC/USD ainda está subindo e se mantém atualmente na faixa verde clara, indicando que o ativo “ainda está barato”.

Gráfico de preço do Bitcoin Arco-Íris. Fonte: Blockchaincenter.net

Assim como acontece com o Stock-to-Flow, o Rainbow prevê um potencial maior para o bitcoin, agora que a resistência de 20 mil dólares parece definitivamente uma coisa do passado.

por Coinelegraph Brasil