Bitcoin fecha a semana em queda: é o momento de entrar?

Na última segunda-feira, 22 de fevereiro, o bitcoin registrou a maior queda da história em termos absolutos, quando seu preço passou de 58 mil dólares para cerca de 47.700. Nunca o bitcoin havia caído 10 mil dólares em um único dia. O movimento assustou parte dos investidores, mas também empolgou alguns outros: seria a hora de fazer uma entrada?

Com o preço da criptomoeda quebrando recorde atrás de recorde desde o final de 2020, muita gente multiplicou seus investimentos no ativo. Outros tantos, com medo de comprar a preços perto da máxima, esperavam uma queda. E ela veio.

Será que o movimento de segunda-feira, que prosseguiu durante a terça, representou o fim do movimento de alta no ativo? Ou essa foi apenas mais uma correção e, portanto, uma interessante oportunidade de compra?

No 19º episódio do podcast do Future of Money, no canal da EXAME Invest, os especialistas Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto jogam luz nos principais acontecimentos da semana e debatem fundamentos para orientar a sua decisão sobre o mercado de criptoativos.

