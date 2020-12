Binance expande parceria com a Chiliz e lista tokens do PSG e da Juventus

Maior exchange de criptoativos do mundo, com volume de negociação diário de cerca de 5 bilhões de dólares, a Binance anunciou nesta segunda-feira (14) a listagem de alguns dos tokens do projeto Chiliz, da Socios, que tem parceria com alguns dos maiores clubes de futebol do mundo com a finalidade de promover engajamento e vender produtos e serviços aos fãs usando a tecnologia blockchain.

Entre os participantes do Chiliz e da Socios estão clubes como Barcelona (ESP), Juventus (ITA), PSG (FRA), Roma (ITA), Atletico de Madri (ESP), Galatasaray (TUR), entre outros. A plataforma também tem parceria com organizações de outros esportes, como o UFC e os times de e-sports OG e NAVI.

A Binance já era parceira e investidora do projeto, e agora não apenas aumentou sua participação no projeto, como permitirá aos seus usuários que negociem os tokens dos parceiros da Chiliz/Socios. Inicialmente, serão disponibilizados os tokens do PSG (sob o ticker PSG), e da Juventus (com o ticker JUV).

“O Chiliz se tornou parte do mundo cripto através dos Fan Tokens, que mostrou um enorme potencial para levar os criptoativos ao público ‘mainstream’ em todo o mundo”, disse o CEO e fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), em comunicado oficial. “Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à Chiliz ao ecossistema Binance e esperamos maximizar tanto o envolvimento dos fãs quanto a adoção dos criptoativos entre um público de bilhões de pessoas”.

“A Binance tem sido um grande apoiador do Chiliz desde o primeiro dia, mas esta nova parceria realmente sela nossa visão original de simbolizar a indústria de esportes e entretenimento nos próximos 5-7 anos. Em pouco menos de 3 anos, já nos estabelecemos como a força líder neste espaço, mas esta parceria nos dá força e credibilidade para criar o ecossistema de monetização e engajamento de fãs líder global”, disse Alexandre Dreyfus, CEO e fundador da Chiliz. “O Chiliz pretende integrar muitos mais parceiros do mundo dos esportes e entretenimento nos próximos anos. Com novos recursos, gamificação, tabelas de classificação e eventos baseados em NFT [“non-fungible tokens”, ou token não-fungíveis] sendo lançados nas próximas semanas, Socios é o empreendimento líder neste espaço”.

Movido pelo token Chiliz, a plataforma Socios é um dos produtos blockchain convencionais voltados ao consumidor e não-financeiros mais ativos do mundo. Em pouco mais de um ano, ele foi baixado por mais de 370.000 pessoas, teve mais de 14 milhões de Fan Tokens vendidos e mais de 700 mil votos registrados em blockchain. A oferta do Fan Token (FTO) do Barcelona (BAR) esgotou em 20 minutos, gerando 1,3 milhão de dólares, enquanto a FTO do time turco Trabzonspor gerou 5 milhões de liras turcas em menos de 5 minutos.