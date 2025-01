Corretora KuCoin vai pagar multa de R$ 1,7 bilhão para encerrar processo nos EUA

A corretora de criptomoedas KuCoin fechou um acordo na última segunda-feira, 27, com as autoridades dos Estados Unidos para encerrar um processo em que era acusada de permitir que usuários realizassem lavagem de dinheiro em sua plataforma. Com o acordo, ela precisará pagar uma multa milionária e deixará o mercado dos EUA.

De acordo com as autoridades americanas, a KuCoin se declarou culpada das acusações e concordou em pagar uma multa de US$ 297 milhões (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual). Ela também não poderá ter operações no mercado dos EUA por dois anos.

O acordo define ainda que dois dos fundadores da companhia, Chun Gan e Ke Tang, precisarão deixar seus cargos. Segundo as autoridades, a KuCoin soma cerca de 1,5 milhão de clientes nos Estados Unidos, somando US$ 184,5 milhões arrecadados em taxas pagas por esses clientes.

As autoridades afirmam que a exchange "evitou implementar as políticas contra lavagem de dinheiro exigidas [por lei] para identificar criminosos e prevenir transações ilícitas", violando portanto as leis do país e motivando a abertura do processo.

"A KuCoin foi usada para facilitar o uso de bilhões de dólares em transações suspeitas e para transmitir recursos potencialmente provenientes de criminosos, incluindo de mercados na Darknet e de esquemas de fraudes, malwares e ransomwares", destacam as autoridades.

O processo informa ainda que a KuCoin apenas implementou procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente, na tradução) em 2023, mas que as medidas não valiam para clientes que já usavam a plataforma, na prática permitindo que operações de lavagem de dinheiro continuassem.

Apesar de a KuCoin ter reconhecido o crime, o acordo foi bem-recebido pelo mercado já que põe fim ao processo e evita punições maiores. A KCS, a criptomoeda nativa da corretora, acumula alta de mais de 10% desde o anúncio do acordo, segundo dados do CoinGecko.

Antes da KuCoin, a corretora de criptomoedas Binance também firmou um acordo com as autoridades dos Estados Unidos em 2023 em que pagou uma multa bilionária, precisou deixar o mercado do país e perdeu o seu CEO e fundador, Changpeng Zhao.