Corretora de criptomoedas pode estar na mira dos EUA: autoridades planejam ação judicial

Nesta quarta-feira, 18, o mercado de criptomoedas pode se envolver em mais uma polêmica judicial nos Estados Unidos. Segundo informações do site The Block, uma série de instituições do governo norte-americano estariam planejando anunciar uma ação conjunta contra uma corretora de criptomoedas ainda hoje.

A ação de execução teria o envolvimento dos Departamentos de Justiça e Tesouro dos EUA. Representantes do FBI, do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e do Distrito Leste de Nova York podem vir à público com a vice-procuradora-geral Lisa Monaco para divulgar a notícia, de acordo com informações divulgadas pelo The Block.

A combinação de agências sugere interesse criminal e civil. O OFAC, por exemplo, administra o regime de sanções dos EUA, enquanto o FinCEN coleta relatórios de instituições financeiras, monitorando transações suspeitas.

Poucas informações foram divulgadas sobre a corretora de criptomoedas em questão, mas especula-se que se trata da Bitzlato, sediada na Rússia.

