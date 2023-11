Coreia do Sul anuncia teste piloto de moeda digital em 2024 com 100 mil cidadãos

O banco central da Coreia do Sul anunciou na última quinta-feira, 23, que pretende iniciar um teste piloto com sua moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês). A expectativa é que o teste com o Won Digital comece no último trimestre de 2024, envolvendo 100 mil cidadãos sul-coreanos.

O programa piloto contará com a participação do BC do pais - o Banco da Coreia (BOK, na sigla em inglês) - e de dois reguladores financeiros, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC, na sigla em inglês) e o Serviço de Supervisão Financeira (FSS, na sigla em inglês).

O teste envolverá o envio para 100 mil pessoas, equivalentes a cerca de 0,2% da população do país, de uma versão do Won Digital que poderá ser usado para comprar itens a partir de tokens emitidos por bancos comerciais. O uso será restrito para compras, e não envolverá outras atividades, como envio de remessas.

Em um comunicado sobre o projeto, o BOK afirmou que CBDCs como a em desenvolvimento no país podem ser uma "resposta potencial" para problemas existentes nos sistemas de distribuição de auxílios para a população. No momento, esses sistemas possuem taxas de transação alta, são lentos e vulneráveis a fraudes.

O BOK não informou se possui um cronograma de lançamento oficial do Won Digital para toda a população. Nesse sentido, o teste poderá fornecer dados que orientarão a decisão da autarquia de continuar, ou não, com o projeto. Também não foi informado quando o piloto deverá ser encerrado.

Drex no Brasil

Atualmente, apenas 11 países do mundo possuem versões digitais das suas moedas em funcionamento, com o maior em termos de população sendo a Nigéria. Cerca de 19 países também estão em fase de testes piloto com CBDCs, incluindo o Brasil e a China, com o e-CNY.

No caso do Brasil, os testes do piloto foram iniciados em junho deste ano, mas não estão abertos à população. O Banco Central criou um ambiente onde empresas do mercado financeiro estão realizando testes para avaliar aspectos de segurança, escala e privacidade do Drex, nome da versão digital do real.

A expectativa atual do BC é que os testes terminem em maio de 2024, com o Drex começando a circular junto à população até o início de 2025. Assim como na Coreia do Sul, o uso do Drex para pagamentos de auxílios do governo está no radar do mercado, como apontou o Banco do Brasil em entrevista exclusiva à EXAME.

