Bitcoin despenca a poucos dias do halving: entenda o impacto das tensões entre Israel e Irã

Nesta terça-feira, 16, o bitcoin e as principais criptomoedas despencaram com a incerteza geopolítica das tensões entre Israel e Irã, fluxos negativos em ETFs e dúvidas em relação aos próximos passos do Federal Reserve, banco central dos EUA, sobre sua política monetária.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.269, com queda de aproximadamente 3,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Dentro de um período de 24 horas, a principal criptomoeda foi de US$ 64.878 para US$ 61.716.

“Infelizmente era um movimento que era esperado devido ao que estamos vendo no cenário macro. US$ 61 mil é uma região que eu acho muito importante para o bitcoin como um todo. Não falando que ele poderia cair a partir daqui e fazer uma nova mínima no ano, é um movimento que eu acho difícil de acontecer a não ser que a gente tenha uma piora muito grande”, comentou Lucas Josa, analista de criptoativos do BTG Pactual, no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma de criptoativos do banco.

O GBTC, maior fundo de bitcoin do mundo que foi transformado em ETF após a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), teve sua quantidade de bitcoins reduzida pela metade desde então. Os fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista nos EUA como um todo registraram saldo líquido negativo, com saques superando os depósitos. O fluxo de saídas foi de US$ 36,7 milhões na última segunda-feira, 15.

Como fica o halving?

Previsto para acontecer no final desta semana, o halving é um dos eventos mais aguardados por investidores e especialistas em bitcoin. Apenas uma vez a cada quatro anos, o halving é responsável por cortar a emissão do bitcoin pela metade, como parte de sua escassez programada.

Historicamente, halvings anteriores impulsionaram o preço do bitcoin para novas máximas, e apesar de alguns se demonstrarem mais cautelosos, especialistas continuam otimistas em relação ao evento. No entanto, a poucos dias do halving, as tensões geopolíticas entre Israel e Irã impactam negativamente a cotação do bitcoin e das principais criptomoedas.

Tensões entre Israel e Irã

As tensões geopolíticas após o ataque de drones e mísseis por parte do Irã contra Israel no último final de semana impactaram primeiro a cotação das criptomoedas, que permitem transações 24 horas por dia nos sete dias da semana.

Agora, a narrativa continua impactando a classe de ativos, classificada como de risco. A incerteza sobre uma possível retaliação de Israel e novos conflitos se tornaram uma pauta importante para as decisões de investidores do mercado como um todo.

“No sábado a gente teve o Irã lançando alguns drones para atacar Israel. Isso aconteceu e o mercado como um todo ficou bem preocupado se o confronto iria escalar ou não. Em linhas gerais, o mercado primeiro pesou muito e depois recuperou bastante, mas ainda sentimos que tem muita incerteza nesse curto prazo justamente por não sabermos o que vai acontecer, se haverá uma retaliação de Israel e uma escalada dessa guerra”, disse Lucas Josa no Morning Call da Mynt.

“É um cenário bem delicado, não sabemos se o Fed vai cortar a taxa de juros principalmente com o risco de termos uma guerra no meio disso”, acrescentou.

