Computação quântica vai 'quebrar' bitcoin e Ethereum até 2028, diz Vitalik Buterin

Vitalik Buterin, criador da Ethereum e um dos nomes mais respeitados do mundo cripto, compartilhou nesta semana um alerta importante para o mercado. Segundo o desenvolvedor, o bitcoin e a Ethereum correm o risco de serem "quebrados" por uma nova tecnologia até 2028.

Buterin falou sobre o tema durante uma conferência anual que reúne desenvolvedores que atuam no mercado de criptomoedas. Durante sua fala, ele abordou a relação entre a tecnologia blockchain e a computação quântica, que tem registrado avanços importantes nos últimos meses.

A avaliação do desenvolvedor é que a computação quântica deve chegar a um patamar em 2028 que permitira quebrar os sistemas de criptografia que garantem a segurança de redes blockchain como a do bitcoin e do ether, as duas maiores criptomoedas do mercado.

Na prática, essa quebra permitiria diversos ataques contra as redes, abrindo margem para manipulações de informações, roubos e até a tomada de controle dos blockchains. Por isso, Buterin apontou a computação quântica como a grande ameaça para o setor nos próximos anos.

Apesar dos riscos, o criador da Ethereum destacou que é possível que desenvolvedores criem novos sistemas de criptografias que sejam restantes à computação quântica. Nesse sentido, ele defendeu que a Ethereum precisa passar por uma atualização de segurança.

Ele argumentou que a criação de um algoritmo "pós-quântico" precisa ocorrer nos próximos quatro anos para evitar riscos em torno do blockchain. A partir disso, ele acredita que será possível focar em outros tipos de inovação que seriam importantes para o projeto.

Entre elas, Buterin destacou a necessidade da inovação da Ethereum se concentrar em projetos acessórios à rede, como redes blockchain de segunda camada, carteiras digitais e ferramentas de privacidade. Para o desenvolvedor, os principais problemas da Ethereum já estão sendo resolvidos.

A visão de Buterin em torno dos riscos da computação quântica e da possibilidade de solucionar o problema antes dele efetivamente se concretizar também é compartilhada por outros especialistas. Antecipando o problema, redes como a Solana já implementaram algoritmos de segurança pós-quânticos.

