Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Computação quântica vai 'quebrar' bitcoin e Ethereum até 2028, diz Vitalik Buterin

Criador da Ethereum afirma que computação quântica é principal ameaça para os dois maiores projetos do mundo cripto

Blockchain: Vitalik Buterin aponta perigos da computação quântica (Lionel Ng/Bloomberg/Getty Images)

Blockchain: Vitalik Buterin aponta perigos da computação quântica (Lionel Ng/Bloomberg/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12h29.

Tudo sobreBlockchain
Saiba mais

Vitalik Buterin, criador da Ethereum e um dos nomes mais respeitados do mundo cripto, compartilhou nesta semana um alerta importante para o mercado. Segundo o desenvolvedor, o bitcoin e a Ethereum correm o risco de serem "quebrados" por uma nova tecnologia até 2028.

Buterin falou sobre o tema durante uma conferência anual que reúne desenvolvedores que atuam no mercado de criptomoedas. Durante sua fala, ele abordou a relação entre a tecnologia blockchain e a computação quântica, que tem registrado avanços importantes nos últimos meses.

A avaliação do desenvolvedor é que a computação quântica deve chegar a um patamar em 2028 que permitira quebrar os sistemas de criptografia que garantem a segurança de redes blockchain como a do bitcoin e do ether, as duas maiores criptomoedas do mercado.

Na prática, essa quebra permitiria diversos ataques contra as redes, abrindo margem para manipulações de informações, roubos e até a tomada de controle dos blockchains. Por isso, Buterin apontou a computação quântica como a grande ameaça para o setor nos próximos anos.

Apesar dos riscos, o criador da Ethereum destacou que é possível que desenvolvedores criem novos sistemas de criptografias que sejam restantes à computação quântica. Nesse sentido, ele defendeu que a Ethereum precisa passar por uma atualização de segurança.

Ele argumentou que a criação de um algoritmo "pós-quântico" precisa ocorrer nos próximos quatro anos para evitar riscos em torno do blockchain. A partir disso, ele acredita que será possível focar em outros tipos de inovação que seriam importantes para o projeto.

Entre elas, Buterin destacou a necessidade da inovação da Ethereum se concentrar em projetos acessórios à rede, como redes blockchain de segunda camada, carteiras digitais e ferramentas de privacidade. Para o desenvolvedor, os principais problemas da Ethereum já estão sendo resolvidos.

A visão de Buterin em torno dos riscos da computação quântica e da possibilidade de solucionar o problema antes dele efetivamente se concretizar também é compartilhada por outros especialistas. Antecipando o problema, redes como a Solana já implementaram algoritmos de segurança pós-quânticos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinEthereumBlockchain

Mais de Future of Money

Investidor milionário revela a verdadeira causa da queda do bitcoin

Bitcoin entra em ‘nova fase de correção’ com mercado com aversão ao risco

Autor de Pai Rico, Pai Pobre comenta queda do bitcoin e diz que não está vendendo

Stablecoins: tributação de 'dólar digital' entra no radar do governo

Mais na Exame

ESG

Mecanismo lançado na COP30 prevê R$ 550 milhões para ações em terras indígenas

Economia

Sindicalização cresce pela 1ª vez em uma década e atinge 8,9%

Negócios

Ela aumentou sua renda em 700% e revela quatro estratégias para escalar patrimônio

Casual

Orient faz parceria com Impala e relança Poseidon em edição limitada