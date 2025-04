Como o confisco de criptomoedas auxilia no processo de aplicação das leis aos criminosos

Por João Canhada*

À medida que as criptomoedas se movem mais para o mainstream, uma gama cada vez mais diversa e profissional de maus atores está seguindo o exemplo. Todos os anos, empresas criminosas que vão de fábricas de golpes online a redes globais de lavagem de dinheiro e sindicatos do crime cibernético patrocinados pelo estado exploram blockchain para movimentar bilhões em fundos ilícitos.

Mas a natureza rastreável das criptomoedas significa que ela é exclusivamente recuperável em comparação aos instrumentos financeiros tradicionais — com a tecnologia e a experiência certas.

Nesse contexto, existem duas ferramentas muito importantes e que podem trazer não somente segurança mas também gerar retorno sobre as ações de combate ao crime: a apreensão e o confisco de ativos.

A apreensão de ativos é quando as autoridades temporariamente assumem o controle de ativos suspeitos de estarem ligados a atividades criminosas, impedindo que esses fundos ou propriedades sejam movidos ou escondidos ilegalmente enquanto os procedimentos legais se desenrolam. Já o confisco de ativos, por outro lado, é quando a propriedade é passada para o governo depois que um tribunal determina que os ativos apreendidos estão conectados a atividades criminosas.

E as criptomoedas confiscadas apresentam uma oportunidade única para as autoridades policiais ou agências governamentais.

Ao contrário da apreensão tradicional de ativos, onde dinheiro ou propriedade apreendidos são frequentemente descarregados rapidamente, os criptoativos têm o potencial de valorizar. No entanto, a restituição da vítima continua sendo a principal prioridade, pois as vítimas de crimes relacionados a criptomoedas podem ter direito a recuperar os ativos digitais exatos roubados delas, não apenas seu valor equivalente no momento do roubo ou apreensão.

Ao longo de mais de uma década, por exemplo, a Chainalysis apoiou centenas de casos de criptomoedas envolvendo apreensões e congelamento de ativos em parceria com agências governamentais em todo o mundo, ajudando-as a proteger um valor estimado de US$ 12,6 bilhões em criptomoedas ilícitas.

Vale destacar também que, de acordo com relatórios recentes, aproximadamente 198.000 bitcoins estão hoje sob custódia do governo dos EUA, e a Chainalysis apoiou grande parte da recuperação desses fundos apreendidos, fornecendo as ferramentas e treinamento de blockchain mais abrangentes para agências de fiscalização e órgãos reguladores em todo o mundo.

A colaboração entre a Chainalysis, as agências de aplicação da lei e os parceiros da indústria de criptomoedas aumenta drasticamente as capacidades investigativas, o potencial de interrupção bem-sucedida de operações criminosas e a recuperação de ativos.

*João Canhada é fundador da Foxbit, corretora de criptomoedas.

