Milionário diz que guerra tarifária entre EUA e China pode fazer bitcoin disparar

O investidor milionário Arthur Hayes, que chamou a atenção de investidores depois de projetar corretamente a queda do bitcoin no início de 2025, afirma agora que a criptomoeda vai voltar a disparar ainda neste ano. E, para ele, a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China será a grande causadora desse movimento.

Apesar do bitcoin, outras criptomoedas e os mercados como um todo estarem operando em uma forte queda nos últimos dias devido à escala das tarifas impostas pelos EUA, o investidor acredita que o cenário vai mudar. Para ele, medidas de bancos centrais impulsionarão ativos digitais.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Hayes avalia que a nova alta da criptomoeda poderá ser causada tanto por decisões do Federal Reserve, o banco central dos EUA, quanto do Banco Popular da China, o banco central chinês. Ele afirma que a tendência é de uma mudanças nas suas políticas monetárias.

Segundo o investidor, as medidas tarifárias de Trump tendem a gerar uma recessão nos Estados Unidos. Se, em um primeiro momento, o Fed deverá lidar com uma alta na inflação do país, posteriormente ele precisará cortar os juros para estimular a economia e tirar o país do vermelho.

Já no caso da China, Hayes projeta que o governo precisará desvalorizar o yuan, a sua moeda nacional, como uma forma de compensar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O responsável por adotar essa política seria o banco central do país.

Hayes ressalta que "uma desvalorização da moeda chinesa resulta em uma narrativa de que o capital chinês vai migrar, em um fluxo em direção ao bitcoin. Isso ocorreu em 2013 e 2015 e pode se repetir em 2025. Ignorem a China por sua conta e risco".

A avaliação do investidor milionário foi corroborada por Ben Zhou, CEO da corretora de criptomoedas Bybit. Ele destacou que "a China vai tentar desvalorizar o yuan para compensar as tarifas. Historicamente, sempre que o yuan cai, boa parte do fluxo de capital chinês vai para o bitcoin".

Por isso, o executivo disse que está "otimista" em relação ao futuro da criptomoeda. Na semana passada, Hayes também compartilhou uma projeção de que o bitcoin pode encerrar o ano de 2025 na casa dos US$ 250 mil, caso bancos centrais efetivamente adotem políticas mais expansionistas.

