Chegou a hora: halving do bitcoin é nesta sexta; saiba o detalhes e acompanhe a contagem regressiva

O quarto halving do bitcoin irá acontecer na noite desta sexta-feira, 19. O “evento do ano” do bitcoin e muito aguardado por investidores e especialistas deve cortar a emissão da principal criptomoeda do mercado pela metade. De acordo com um site de dados em blockchain, o halving deve ocorrer por volta das 22h30 de amanhã no horário de Brasília.

O que é o halving do bitcoin?

Programado para ocorrer apenas uma vez a cada quatro anos, o halving do bitcoin é responsável por cortar pela metade as recompensas de mineradores da criptomoeda. Consequentemente, isso reduz pela metade a emissão de novas moedas, tornando o bitcoin cada vez mais escasso.

Criado há pouco mais de uma década por uma figura anônima chamada Satoshi Nakamoto, o bitcoin tem sua escassez programada. Além do halving, a criptomoeda ainda possui um suprimento máximo de 21 milhões de unidades, das quais mais de 19 milhões já foram mineradas.

Comparada com o ouro por diversos especialistas e até mesmo Larry Fink, CEO da BlackRock, a criptomoeda viu seu preço se multiplicar mais de 1,4 milhão de vezes desde 2010.

Entre investidores e especialistas, criou-se a crença de que o halving ajudou a impulsionar altas significativas do bitcoin para novas máximas, no entanto, alguns especialistas já apontam que isso pode ser uma “coincidência”:

Primeiro halving (2008): o preço do bitcoin era de US$ 13 na data do halving. No ano seguinte, o ativo subiu para US$ 1.152;

o preço do bitcoin era de US$ 13 na data do halving. No ano seguinte, o ativo subiu para US$ 1.152; Segundo halving (2016): o preço do bitcoin era US$ 664 e subiu para US$ 17.760;

o preço do bitcoin era US$ 664 e subiu para US$ 17.760; Terceiro halving (2020): o preço do bitcoin era US$ 9.734 e subiu para US$ 67.549.

Contagem regressiva

Atualmente, especialistas ouvidos pela EXAME se dividem entre o otimismo e a cautela. O halving não possui uma data e horário específicos, já que é programado para ocorrer a cada 210 mil blocos na rede, o que leva em torno de quatro anos para acontecer. Por isso, sites especializados em dados de blockchain criaram uma “contagem regressiva” para o evento, que é possível acompanhar clicando aqui.

