ChatGPT assume papel de 'executivo' em empresa e cria e vende produto

O ChatGPT e sua inteligência artificial têm sido usados de diversas formas por usuários que aprenderam a inserir a tecnologia no dia a dia. A ferramenta pode ajudar em atividades simples, como mandar um e-mail, mas também em trabalhos mais complexos, como criar e gerenciar uma empresa do zero. E um novo exemplo desse tipo de aplicação foi compartilhado no Twitter na última quinta-feira, 13.

O empreendedor Ihor Stefurak revelou que, ao longo de três semanas, ele usou o serviço de chat como um CTO, sigla inglesa que significa "diretor de tecnologia" em português. Com isso, ele enviou comandos para a ferramenta para desenvolver, do zero, um produto que pudesse gerar receita e ter uma aplicação real.

E a ideia deu certo. Segundo Stefurak, o processo começou em 16 de março, quando ele usou o ChatGPT para ajudá-lo a construir uma extensão no Google Chrome, um tipo de ferramenta que pode ser adquirida, ter diferentes funções e ser usada por usuários do navegador de internet.

Stefurak começou o desenvolvimento com um comando para o chat: "eu preciso que você escreva o código para uma extensão do Chrome que vai monitorar caixas de texto e, ao identificar palavras começando com '//', vai escrever mensagens". A ideia era desenvolver uma "assistente virtual invisível que usa inteligência artificial"para escrever textos.

Em seguida, o ChatGPT criou toda a estrutura de código por trás do funcionamento do produto. Stefurak testou os códigos, procurou por erros e ainda pediu que a inteligência artificial produzisse códigos de atualizações e melhorias. Com todo o processo concluído, ele lançou a extensão e a divulgou no Twitter.

Em 24 horas, a extensão gerou mais de US$ 1 mil em receita apenas com pedidos de compra antes do lançamento. E, três semanas, ele conseguiu vender a extensão por meio de uma plataforma, mas Stefurak não revelou o valor que conseguiu obter com a operação.

👋 Acquired!

3 weeks ago, I brought ChatGPT on board as my CTO.

We crafted a Chrome extension and received $1k worth of pre-orders within 24h. Today, I sold it on Acquire (cc @agazdecki). Fastest launch to exit ever!

What have I learned? Why did I sell? What's up next? pic.twitter.com/XnTrsnPz8k

— Ihor Stefurak (@ihorstefurak) April 13, 2023