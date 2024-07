BTG atualiza recomendações e indica criptos mais promissoras para o segundo semestre de 2024

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, divulgou recentemente um relatório de recomendações desenvolvido por seus analistas de research para investimentos em criptomoedas no segundo semestre de 2024.



“Em resumo, 2024 está se desenhando como um ano positivo para o mercado cripto. Com a possibilidade de melhora nos aspectos macroeconômicos dos EUA, especialmente no controle da inflação, o segundo semestre pode proporcionar um desempenho ainda melhor para o ecossistema de ativos digitais em comparação com outros mercados de risco. A combinação de aceitação institucional, avanços regulatórios e um ambiente econômico favorável pode posicionar cripto para um crescimento contínuo e robusto no segundo semestre de 2024”, disseram os analistas no documento.

De acordo com os especialistas, cinco criptomoedas podem trazer lucros ao investidor neste período do ano. O documento está disponível na íntegra no site da Mynt.



1. Bitcoin (BTC)

A primeira recomendação do BTG para o segundo semestre de 2024 é o bitcoin, maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. Os especialistas citaram o sucesso do iShares Bitcoin Trust (IBIT), ETF de bitcoin à vista da BlackRock, que foi o ETF que atingiu US$ 10 bilhões no menor tempo da história.

Além disso, os especialistas justificam a recomendação no “crescente reconhecimento do bitcoin como um ativo escasso e valioso”.

“O crescente reconhecimento do bitcoin como um ativo escasso e valioso, evidenciado pela sua inclusão nos balanços de diversas empresas, deve continuar impulsionando sua aceitação e valorização no mercado ao longo do segundo semestre de 2024”, disseram no documento.



2. Ethereum (ETH)

A segunda recomendação é o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum. Recentemente, foram lançados nos EUA os primeiros ETFs de ether à vista, o que fortaleceu a narrativa do criptoativo, atual segundo maior do mundo em valor de mercado.

“A rede Ethereum continua fortalecendo sua posição no cenário financeiro global, uma tendência destacada pelo lançamento do primeiro fundo tokenizado da BlackRock, o BUIDL, que já possui mais de US$ 460 milhões sob custódia. Esse fundo aplica a tecnologia blockchain da rede Ethereum para oferecer investimentos em títulos do Tesouro dos EUA”, justifica o documento.

”Ao integrar ativos tradicionais ao mundo cripto, estão testando ganhos de eficiência na gestão de portfólios de investimentos e o possível aumento na força de distribuição dos fundos globalmente. A escolha do uso da rede Ethereum reforça seu papel como plataforma líder para a tokenização de ativos do mundo real (RWAs)”, acrescentam os especialistas da Mynt.



3. Solana (SOL)

Entre as cinco recomendações do BTG também está a SOL, criptomoeda nativa da rede Solana. Ela já havia se destacado ao disparar cerca de 800% em 2023, mas segue em trajetória ascendente acumulando alta de 70% desde o início de 2024.

“A rede Solana tem demonstrado um crescimento notável em termos de adoção, destacando-se como uma plataforma eficiente e amplamente utilizada”, diz o documento, que pode ser acessado na íntegra no site da Mynt.

