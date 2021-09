Bolsa de valores brasileira lança curso gratuito sobre criptomoedas

A B3, empresa responsável pela bolsa de valores brasileira, anunciou nesta quarta-feira, 8, o lançamento do seu primeiro curso sobre criptomoedas, que é gratuito e tem como principal objetivo educar os investidores sobre essa nova classe de ativos.

O curso é fruto de uma parceria da B3 com a QR Asset Management, gestora de recursos da QR Capital e responsável por dois dos cinco ETFs de criptoativos listados na bolsa brasileira. Os ETFs de criptoativos disponibilizados pela B3 aos investidores brasileiros é, inclusive, a principal razão para o desenvolvimento do curso e deverá ocupar boa parte da sua programação.

Além disso, também estão previstas aulas sobre o funcionamento do bitcoin, o cenário macroeconômico, o uso da criptomoeda como reserva de valor, mitos e verdades sobre o setor, mecanismos de consenso, segurança cibernética e fraudes financeiras, entre outros temas.

"A B3 está constantemente preocupada em oferecer, através da B3 Educação, insumos para que os investidores se sintam mais confiantes na hora da tomada de decisão. Investimentos atrelados ao mercado de criptoativos são recentes no Brasil e requerem entendimento por parte dos investidores. Acreditamos que esse curso da QR Asset, com apoio da B3, será para os investidores uma interessante fonte de conhecimento sobre o assunto, trazendo mais informações relevantes sobre as características desse tipo de investimento", disse Christianne Bariquelli, superintendente de Educação, da B3.

Chamado "Como Investir em Cripto na bolsa", o curso será totalmente online e quer ajudar os investidores a explorar o mercado de criptoativos minimizando riscos.

"Oferecer um curso de investimento em criptoativos da QR Asset com o endosso da B3 é uma oportunidade de fortalecer o mercado como um todo. É importante dizer que buscamos cumprir um papel fundamental do setor que é de educar o investidor para que possa ter a autonomia de estruturar sua carteira e tomar decisões - explicou Alexandre Ludolf, diretor de investimentos da QR Asset. "O objetivo é informar o investidor que existem formas seguras, reguladas e muito simples para investir nessa classe de ativos. Tivemos a preocupação também de ensinar os meios de se blindar de fraudes, esquemas de pirâmide e vários outros ‘cantos da sereia’ que permeiam o mercado não-regulado".

Segundo a QR Asset, o curso será dividido em três módulos e terá oito aulas com profissionais e especialistas do mercado cripto, como Fernando Ulrich, sócio da Liberta Investimentos, Fernando Carvalho, CEO da QR Capital, Rafael Izidoro, CEO da Rispar, e Marcelo Carmo, Diretor de Negócios da QR Asset, além do próprio Ludelof.

Ainda de acordo com a empresa, o curso terá conteúdo bastante didático, construído para uma ampla variedade de perfis, que vão desde investidores pessoa física de meia idade, passando por jovens que estão começando a conhecer o universo dos investimentos, até os investidores qualificados, institucionais, consultores financeiros e analistas. Todos aqueles que concluírem o curso receberão um certificado assinado pela B3.

As inscrições para o novo curso sobre criptoativos da bolsa de valores brasileira começam no próximo dia 13, mas já é possível reservar vagas antecipadamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube