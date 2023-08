Blockchain pode economizar US$ 10 bilhões para instituições financeiras até 2030

A tecnologia blockchain tem o potencial de economizar às instituições financeiras aproximadamente US$ 10 bilhões em custos de pagamentos transfronteiriços até o ano de 2030, de acordo com um relatório recente.

Publicado pela rede de pagamentos digitais Ripple, em colaboração com o United States Faster Payments Council (FPC) em 29 de julho, o relatório entrevistou 300 profissionais de finanças em 45 países de vários setores, como fintech, bancos, mídia, tecnologia de consumo e varejo.

Results show that global payments leaders are dissatisfied with legacy rails for cross-border payments. Learn why 97% believe #blockchain and #crypto will transform the way money moves in our latest whitepaper with @Faster_Payments. https://t.co/qacuAAzZrR pic.twitter.com/ForjM05Wbb — Ripple (@Ripple) July 28, 2023

"Resultados mostram que líderes globais de pagamentos estão insatisfeitos com os trilhos tradicionais para pagamentos transfronteiriços. Entenda porque 97% acreditam que blockchain e cripto vão transformar a forma como o dinheiro se move", publicou a Ripple no Twitter.

Entre os participantes pesquisados ​​- de analistas a diretores e CEOs - 97% acreditam firmemente que a tecnologia blockchain desempenhará um papel crucial na facilitação de sistemas de pagamento mais rápidos nos próximos três anos.

Além disso, mais da metade dos participantes concordaram que o benefício mais significativo da criptomoeda é seu potencial de cortar custos.

“Na pesquisa, mais de 50% dos entrevistados acreditam que os custos de pagamento mais baixos – tanto nacional quanto internacionalmente – são o principal benefício das criptomoedas”, observa o relatório.

De acordo com o relatório, a empresa de análise fintech Juniper Research prevê que o uso de blockchain em transações globais resultará em economias substanciais de custos para os bancos nos próximos seis anos.

“A Juniper Research apóia essa noção, apontando para o potencial do blockchain de aumentar significativamente a economia para instituições financeiras que realizam transações internacionais – cerca de US$ 10 bilhões até 2030.”

À medida que o cenário do comércio eletrônico se expande e as empresas priorizam os mercados internacionais, espera-se que os pagamentos internacionais cresçam nos próximos anos. O relatório destacou um aumento significativo previsto nas transações de pagamentos internacionais até 2030.

“Espera-se que os fluxos globais de pagamentos transfronteiriços atinjam US$ 156 trilhões – impulsionados por uma taxa composta de crescimento anual de 5%”, observou o relatório.

No entanto, houve uma divisão de opiniões entre os participantes sobre quando a maioria dos comerciantes adotaria os pagamentos em moeda digital.

Enquanto 50% dos entrevistados estavam confiantes de que a maioria dos comerciantes adotaria pagamentos cripto nos próximos três anos, havia vários níveis de confiança sobre se isso aconteceria no próximo ano.

Os participantes das regiões do Oriente Médio e da África mostraram o mais alto nível de confiança, com 27% acreditando que a maioria dos comerciantes aceitaria cripto como método de pagamento no próximo ano.

Enquanto isso, os líderes da região da Ásia-Pacífico foram os menos confiantes, com apenas 13% projetando o mesmo período. No entanto, entre todos os 300 participantes pesquisados ​​em todo o mundo, 17% expressaram sua crença de que tal adoção poderia acontecer no próximo ano.

Isso ocorre depois que uma pesquisa do Banco de Compensações Internacionais (BIS) revelou que até 24 moedas digitais do banco central (CBDC) poderiam estar circulando nos próximos seis anos.

Em um relatório publicado pelo BIS em 10 de julho, que pesquisou 86 bancos centrais de outubro a dezembro de 2022, revelou que 93% dos bancos centrais estão pesquisando CBDCs e que pode haver até 15 CBDCs de varejo e nove de atacado em circulação até 2030.

