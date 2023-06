Blockchain Hedera anuncia integração com ChatGPT para facilitar acesso a dados

A integração entre as tecnologias de blockchain e de inteligência artificial deu mais um passo na semana passada. A rede Hedera anunciou sua integração junto com o ChatGPT para facilitar o acesso de usuários e investidores a diferentes tipos de informações sobre o projeto, incluindo sobre sua criptomoeda nativa, o HBAR.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, ao capitalizar as características descentralizadas das redes blockchain, o ChatGPT será capaz de estabelecer interações seguras com a rede Hedera, acessando ferramentas como o Hedera Consensus Service, o Hedera Token Service e o Smart Contract Service, todas ligadas ao monitoramento de projetos.

No Twitter, o desenvolvedor Ed Marquez explicou como foi a criação do plug-in que permite essa integração, com foco nos saldos de tokens de contas baseadas na Hedera. De acordo com Marquez, os usuários podem visualizar os saldos das contas por meio de um explorador de rede ou recuperá-los programaticamente por meio da interface de programação de aplicativo (API, na sigla em inglês) Rest do nó espelhado, que o plug-in utilizará.

Os dados na Hedera são armazenados em um livro-razão que contém informações sobre tokens, incluindo o HBAR, tokens fungíveis e tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que tenham sido criados no blockchain. Usando o plug-in, a integração do ChatGPT com a Hedera permite recuperar saldos de tokens e de contas baseadas na rede.

O objetivo da integração, segundo os responsáveis, é facilitar a interação entre o ChatGPT e o blockchain, simplificando o monitoramento e o gerenciamento de ativos para os usuários. Os usuários podem instalar o plug-in na interface de usuário do ChatGPT e interagir com ele para obter informações sobre o HBAR e os saldos de token associados às contas baseadas na Hedera. O plug-in solicitará que a API Rest do nó espelho da Hedera recupere as informações necessárias.

Inteligência artificial e blockchain

A tecnologia blockchain garante a verificabilidade e a integridade de conteúdos gerados por inteligência artificial. Os usuários podem participar de microtransações, acessar conteúdos premium e participar de economias tokenizadas sem se preocupar com altas taxas de transação ou atrasos.

A integração entre as duas tecnologias também pode facilitar o desenvolvimento de aplicativos descentralizados. Esses aplicativos podem aproveitar os pontos fortes de ambas as ferramentas, criando mercados descentralizados, plataformas colaborativas e recompensando as contribuições dos usuários.

