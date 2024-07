BlackRock: ETFs de cripto estarão nos portfólios de grandes gestoras até o fim de 2024

Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de investimentos em criptomoedas provavelmente entrarão nos "portfólios modelo" de grandes gestoras e empresas do mercado financeiro até o final de 2024, de acordo com a diretora de investimentos da BlackRock para ETFs.

Em uma entrevista à Bloomberg na última segunda-feira, 29, Samara Cohen foi questionada sobre o progresso de grandes empresas, como Morgan Stanley, Wells Fargo e UBS, em relação à incorporação e divulgação de ETFs de cripto para seus clientes.

Cohen observou que as empresas estão agora realizando análises de risco e a "devida diligência" nos ETFs de criptomoedas disponíveis, além de examinar os papéis do bitcoin e do ether em seus portfólios.

“O que acontecerá até o final deste ano e no próximo ano é que veremos alocações em portfólios modelo, o que nos dará uma orientação muito maior sobre como os investidores estão usando-os", projetou a executiva.

Os portfólios modelo oferecidos por grandes corretoras geralmente adotam uma abordagem diversificada de investimento, visando um equilíbrio entre risco e retorno com base em uma estratégia transparente. Eles podem ser considerados como estratégias de investimento pré-projetadas que atuam como templates ou "receitas" para investir.

A BlackRock espera que a gestão de portfólios modelo cresça dos atuais US$ 4,2 trilhões para US$ 10 trilhões nos próximos cinco anos.

Cohen acrescentou que o bitcoin e ether são duas classes de ativos muito diferentes, com diferentes casos de uso, mas são úteis como “diversificadores de portfólio" para investidores.

Comentando sobre os fluxos líquidos de saída dos ETFs de ether desde o lançamento na semana passada, Cohen disse que não está preocupada porque os produtos tiveram um lançamento "forte" e fornecem um “ponto de acesso” para investidores que desejam ter o ether em seus portfólios.

Cohen também confirmou a visão já compartilhada pela BlackRock de que é improvável que haja um ETF de preço à vista para outras criptomoedas, como a Solana, no curto prazo. Robert Mitchnick, chefe de ativos digitais da BlackRock, foi quem primeiro compartilhou essa opinião, afirmando que não acha "que vamos ver uma longa lista de ETFs de cripto".