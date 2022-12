5 previsões para o mercado cripto na América Latina em 2023

Por Bitso*

Embora 2022 seja um dos anos mais desafiadores da história desse setor ainda novo, questões relacionadas à segurança, regulamentação e o chamado inverno cripto trouxeram à tona a importância de incentivar mais e melhores padrões para proteger os usuários. Também se tornaram mais evidentes os múltiplos casos de uso em que a tecnologia cripto representa alternativas reais para resolver os problemas das pessoas.

Neste ano, o uso de criptomoedas entre os cidadãos dos países latino-americanos aumentou 40% em relação a 2021, o que demonstra a necessidade local de soluções financeiras baseadas em criptomoedas para ajudar na inclusão financeira de toda a região. Seguindo essa tendência, essas são as 5 previsões que a Bitso, corretora de criptomoedas que atua na América Latina, traz para 2023:

1. Mais regulação em prol dos usuários e dos clientes

A indústria das criptomoedas viveu um dos seus anos mais difíceis devido à queda de grandes plataformas e projetos e, sobretudo, pelas pessoas que foram diretamente afetadas. No entanto, este cenário nublado só fortalecerá ainda mais o mercado cripto e reforçará a importância da regulamentação, medidas de conformidade e de práticas internas das empresas para garantir segurança, transparência e confiança aos usuários.

Durante o próximo ano, os holofotes estarão voltados à importância de estabelecer estruturas operacionais para todos os atores do ecossistema que se concentrem na proteção dos usuários e de seus ativos. O último ano foi particularmente positivo em questões regulatórias, com grandes avanços no Brasil e, também, na Colômbia.

Em particular, a Lei de Criptomoedas brasileira é relevante porque reconhece a legitimidade das empresas de cripto; oferece segurança jurídica a clientes, investidores e empresas; estabelece diretrizes sobre governança corporativa, abordagem baseada em risco, segurança e proteção ao consumidor; entre outros benefícios. 2023 se estabelecerá como o ano da transparência e da confiança e os players que prevalecerão serão os que conseguirem estabelecer padrões de confiança para si próprios e para todo o mercado.

2. Empresas e instituições potencializadas pela tecnologia cripto

Cada vez mais empresas reconhecem o valor dos serviços financeiros baseados em cripto para fortalecer sua proposta de valor para seus clientes, reduzindo custos e entregando serviços em tempo real. Nesse sentido, o relatório New value: Crypto Trends in Business & Beyond de 2022 mostra que o uso de criptomoedas por instituições financeiras e empresas aumentará 76% e 71%, respectivamente, nos próximos três anos.

Atualmente, temos visto um aumento significativo desse caso de uso liderado por países como o Brasil, onde a adoção empresarial teve um grande crescimento no último ano. A Bitso anunciou recentemente que 1.500 clientes institucionais estão realizando transações ativas em sua plataforma globalmente e essa tendência só deve aumentar em 2023, já que o uso de cripto pelas empresas vai além da volatilidade ou do cripto inverno, pois como está diretamente ligado às possibilidades da tecnologia cripto, não é tão impactado pelas circunstâncias do mercado.

3. Transferências internacionais impulsionadas por cripto

Um dos casos de uso de cripto que mais cresceu no último ano foi para eliminar fronteiras entre países para transferência de dinheiro, seja entre pessoas ou entre empresas. Segundo relatórios recentes, até 2025, as transações transfronteiriças B2B globais ultrapassarão 1,7 bilhão. Assim como, de acordo com o Banco Mundial, em 2022 o fluxo de remessas para países latino-americanos aumentou 9,2%, contra 5% da média mundial.

Esses números reforçam a importância das transações monetárias entre países e mostram como as vantagens competitivas do uso da tecnologia cripto para essa finalidade, como menor custo e imediatismo, continuarão a posicionar esse caso de uso como um dos mais relevantes para tornar cripto útil em 2023, em benefício de toda a sociedade.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

4. A grande oportunidade das moedas estáveis, as stablecoins

Os criptoativos e, em particular, as stablecoins têm tido um papel importante para aliviar os desafios enfrentados pelas economias de alguns países da região. À medida que entramos em um novo ano em que o inverno cripto provavelmente continuará, as stablecoins - moedas que têm seu valor pareado 1:1 ao de uma moeda fiduciária como o dólar americano ou o euro - serão especialmente relevantes.

Na Argentina e no Brasil, respectivamente, mais de 31% e 26% do volume de transações cripto vêm da venda de stablecoins. As criptomoedas representam uma forma de preservar o valor do dinheiro e fugir dos problemas de inflação e desvalorização das moedas locais que a região enfrenta.

Em particular, as stablecoins emitidas por entidades regulamentadas e confiáveis estarão no centro da atenção do mundo cripto por oferecerem, ao mesmo tempo, as vantagens da criptografia; a segurança de serem lastreadas em moedas locais; e representarem um importante instrumento de resguardo de valor, sem as pressões de restrições locais.

5. Pagamentos com Cripto: usar o dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar

De acordo com um estudo recente publicado pela Ripple, 56% dos consumidores em todo o mundo estão mais dispostos a fazer transações com um comerciante que aceite pagamentos em cripto. Habilitar pagamentos com cripto é uma oportunidade de mão dupla. Por um lado, os comerciantes podem abrir um canal adicional que permite que um público cada vez maior e mais global acesse seus serviços.

Por outro lado, oferecem às pessoas liberdade financeira para que possam usar seu dinheiro em qualquer lugar, sem ter que passar por conversões e taxas de câmbio entre moedas locais, e sendo transparente para o comércio. Isso já é uma realidade, por exemplo para os brasileiros que viajam para a Argentina, que podem pagar com criptomoedas em qualquer estabelecimento do país que aceite pagamentos com QR Code, sendo uma alternativa ao peso argentino, e possibilitando uma experiência de “viajar com cripto”.

Os produtos de pagamento baseados em cripto continuarão a dominar o cenário em 2023. Grandes nomes em toda América Latina, como o São Paulo FC, Rappi, Boletomovil, UTEL University, entre outros, hoje já aceitam pagamentos em cripto e, como eles, demais empresas aproveitarão todos os seus benefícios. A importância nos próximos anos estará em gerar produtos que sejam relevantes para as pessoas e suas necessidades individuais.

À medida que nos aproximamos do início de um novo ano, é animador vislumbrar as principais tendências que nos dão pistas sobre a evolução que o mercado terá em 2023. Mas acima de tudo, acreditamos que é a oportunidade de repensar o que queremos ser e conquistar em todo o setor e usar essa tecnologia para facilitar um sistema monetário mais justo e transparente para todos.

