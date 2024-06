Meu sogro deixou um terreno de herança, mas a partilha foi desigual. É possível rever a divisão?

Dúvida do leitor: meu sogro deixou um terreno para três filhos. Dois deles construíram suas casas na maior parte do terreno, e deixaram só uma “tira” para minha esposa, a terceira herdeira. Isso tem amparo jurídico? A partilha não deveria ser feita de forma igualitária? É possível contestar essa divisão desigual?

Na partilha de bens existem herdeiros que são chamados de necessários, são eles filhos e netos ou, na ausência destes, os pais. Também entram nesta lista os cônjuges, mesmo que seja união estável.

Para esses herdeiros é obrigatório que seja reservado metade do patrimônio do falecido. A outra metade, a pessoa pode doar em vida para quem quiser, sendo parentes ou não.

Desta forma, não há o que fazer se a parte na qual foram construídos esses imóveis houver sido feita uma doação -- mesmo que um dos herdeiros tenha ficado com uma parte menor.

Em outras palavras, imaginando que não há cônjuge envolvido e sejam 3 herdeiros (filhos), 2 deles podem ter recebido a doação de 50% do imóvel. Também trabalhando de forma hipotética e considerando que tenha sido destinado 25% para cada um, eles ainda têm direito à 16,66% da outra metade que será dividida na partilha.

Ou seja, esses 2 herdeiros ficarão com 41,66% do terreno cada um e ao terceiro herdeiro caberá apenas 16,66%.

É preciso, porém, que eventual doação da parte disponível, que são os 50% do patrimônio, seja realizada formalmente, ou seja, que as doações das frações do terreno tenham sido levadas à registro e constem da matrícula do imóvel. Não existe doação verbal.

