Bitcoin supera Solana e se torna segundo blockchain mais popular para NFTs

O volume de negociação mensal de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e criptomoedas meme no blockchain Bitcoin em maio superou o volume da Solana, de acordo com dados da plataforma de inteligência de mercado CryptoSlam. Com isso, a rede assumiu a segunda posição no mercado cripto, ficando atrás apenas da Ethereum.

Ao longo do mês de maio, a Ethereum registrou US$ 393 milhões em volume negociado desses criptoativos, o equivalente a quase o dobro do registrado pelo Bitcoin. O crescimento da rede da maior criptomoeda do mundo a fez superar projetos populares no segmento como Polygon, ImmutableX, BNB Chain e Solana e ocorre após o lançamento do protocolo Ordinals.

De acordo com dados do criador do padrão de token BRC-20, as transações desses tokens foram responsáveis pela maioria da atividade de NFTs do Ordinals no blockchain. O BRC-20 é um padrão de token fungível experimental construído usando Ordinals. Ele tem sido usado principalmente para criar criptomoedas memes, que são especulativas e cuja variação de preço é alimentada por determinadas comunidades entusiasmadas.

A capitalização de mercado total das criptomoedas meme ligadas ao BRC-20 ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão durante a primeira metade de maio, à medida que o hype em torno delas aumentava. Nas semanas seguintes, o número de investidores interessados caiu, levando à capitalização a US$ 447 milhões atualmente.

Esses tokens mais populares como ORDI, PEPE e MEME não têm utilidade anexada a eles e foram emitidos principalmente para fins experimentais. O criador do ORDI, por exemplo, explicou que decidiu lançar o criptoativo apenas para mostrar a funcionalidade que os Ordinals tornaram possível dentro do blockchain do bitcoin.

O principal motor por trás dos volumes de negociação do BRC-20 parece vir de investidores que buscam se beneficiar da nova moda. No entanto, à medida que os ganhos com os criptoativos diminuem, a atividade de negociação em torno dos tokens BRC-20 provavelmente cairá também.

Negociação de NFTs no Bitcoin acelera

Além dos tokens BRC-20, o mercado está testemunhando uma mudança para Ordinals baseados em arquivos de mídia, também conhecidos como NFTs do Bitcoin. O Magic Eden, um popular mercado de NFTs do Bitcoin, começou a roubar volume de negociação da UniSat, que é focada principalmente em tokens BRC-20.

Coleções populares como Bitcoin Frogs movimentaram cerca de um quarto do volume das grandes coleções na Ethereum, como Bored Ape Yacht Club (BAYC), que fez pouco mais de US$ 40 milhões em volume de negociação entre 23 de abril e 23 de maio. Os negociantes de NFTs esperam replicar o sucesso dos tokens da Ethereum no Bitcoin a partir de coleções, formando grupos exclusivos de detentores.

Mesmo assim, o ecossistema de NFTs do Bitcoin ainda parece estar muito atrás da Ethereum, que pode suportar organizações autônomas descentralizadas e tem outras vantagens, como a integração com um ecossistema de finanças descentralizadas avaliado em US$ 27,5 bilhões.

Coleções como a BAYC e a Azuki, por exemplo, têm projetos de metaverso construídos em torno deles, que fornecem vantagens exclusivas aos detentores de NFTs. Por outro lado, as coleções CryptoPunks e Milady Maker desfrutam de popularidade devido à sua escassez e vantagem de serem pioneiros no segmento. Por isso, ainda resta ver quão bem-sucedidas serão as novas coleções de NFTs do Bitcoin em formar comunidades leais como as de CryptoPunks, Milady Maker, Azuki ou BAYC.

