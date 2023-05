'NFTs de sapos' criados na rede do bitcoin movimentam R$ 10 milhões em 24 horas

Uma coleção de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) batizada de Bitcoin Frogs mexeu com o mercado de colecionáveis digitais nesta semana, meses após sua criação. Em 24 horas, ela se tornou a coleção mais negociada do segmento, superando inclusive marcas estabelecidas e famosas no mercado.

Dados da plataforma CryptoSlam mostram que, nas últimas 24 horas, esses criptoativos que retratam sapos atingiram um volume de negociação de US$ 2,2 milhões (R$ 10,91 milhões, na cotação atual). O número é maior que o de coleções famosas, como a do Bored Apes, que ficaram conhecidos como os "NFTs de macacos".

No momento, cada criptoativo do Bitcoin Frogs possui um preço de venda de 0,12 bitcoin, equivalente a cerca de US$ 3,2 mil. As taxas de transação pagas por usuários estão variando entre US$ 50 e US$ 1,2 mil. Ao todo, são 10 mil NFTs, que foram cunhados diretamente no blockchain do bitcoin.

Os dados também apontam que o volume negociado nesse período foi dividido entre 627 transações individuais. Ao mesmo tempo, o Bored Apes registrou 11 transações, mas com preços significativamente maiores, de US$ 83 mil por criptoativo negociado.

A popularidade repentina dos Bitcoin Frogs coincide com outros dois eventos que têm mexido com o mercado de criptomoedas. O primeiro foi o lançamento da criptomoeda meme Pepe, que é inspirada no meme Pepe the Frog, que retrata um sapo com aparência humanoide.

Lançado em abril, o ativo caiu nas graças dos investidores e teve forte valorização nas últimas semanas, passando a figurar entre as 100 maiores criptos do mercado. Apesar de não ter nenhuma relação explícita com o Pepe ou o meme, a coleção também retrata sapos.

Criação do Ordinals

Outro fenômeno importante foi a criação do Ordinals, um novo protocolo lançado no final de 2022 que passou a permitir a criação de NFTs diretamente no blockchain do bitcoin, uma funcionalidade que até então não existia. A coleção usou o protocolo para criar suas artes digitais.

O Ordinals usa um sistema chamado de "inscriptions", ou inscrições, em que consegue registrar dados na menor parte divisível do bitcoin, os chamados satoshis, e com isso ligar artes digitais e outras criações diretamente ao blockchain da maior criptomoeda do mercado.

A técnica se tornou uma sensação entre entusiastas do mundo cripto, com alguns avaliando que isso pode tornar o blockchain Bitcoin mais competitivo em relação ao Ethereum. Outros, porém, criticaram a novidade, afirmando que ela desvia o projeto da sua função principal e aumenta taxas na rede, prejudicando usuários.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok