Tokens criados no blockchain do bitcoin superam US$ 1 bilhão em valor de mercado

A capitalização de mercado total dos tokens BRC-20 ultrapassou US$ 1 bilhão na última terça-feira, 9, com um volume total de negociação de US$ 207,7 milhões nas últimas 24 horas. Esses criptoativos, que são criados diretamente no blockchain do bitcoin, ganharam popularidade nas últimas semanas e se tornaram os primeiros do tipo no mercado.

Alguns dos tokens mais populares do grupo incluem ORDI, NALS, VMPX, PEPE e MEME. Dados apontam que eles tiveram variações de preço entre +11% e -55% apenas na última terça-feira, mostrando a alta volatilidade desses ativos no mercado.

Segundo analistas da carteira multichain BitKeep, o BRC-20 é uma nova forma de criar tokens fungíveis que "emprega [os protcolos] Ordinals e Inscriptions para criar e gerenciar contratos de token, cunhagem e transferências de token, que são armazenados na cadeia base do blockchain Bitcoin".

O Ordinals é um sistema de numeração que atribui um número único a cada satoshi, a menor unidade do bitcoin e que equivale a 0,00000001 unidade da criptomoedas. Com isso, ele possibilita o rastreamento e transferência desse token. Já o Inscription é um processo que adiciona uma camada de dados a cada satoshi, permitindo aos usuários criar ativos digitais únicos no blockchain.

O padrão de token BRC-20 foi desenvolvido pelo usuário do Twitter Domo em 8 de março. Atualmente, existem mais de 14 mil tokens BRC-20 lançados no blockchain, em comparação com cerca de 400 milhões de tokens existentes na Ethereum, a maior e mais utilizada rede do mercado de criptomoedas para a criação e negociação de criptoativos.

Apesar da tração dessa nova funcionalidade para o blockchain do bitcoin, os pesquisadores da BitKeep ressaltam que "o criador do BRC-20 afirmou abertamente que o padrão é inútil e que os usuários não devem desperdiçar dinheiro cunhando em massa este experimento divertido".

Adesão ao Ordinals

Em 8 de maio, a BitKeep anunciou que em breve suportará o protocolo Ordinals e o protocolo BRC-20 em suas plataformas móvel e de extensão de plugin. Uma nova seção de NFTs do Bitcoin também será incluída no mercado de NFTs da BitKeep, permitindo a exibição, cunhagem, transferência e negociação desses tokens baseados no protocolo Ordinal.

Os responsáveis pela corretora de criptoativos informaram que "a BitKeep continuará monitorando novos protocolos, como o BRC-21, e fornecerá suporte e serviços mais diversificados com base nas tendências de mercado e nas demandas dos usuários".

Apesar de estar entusiasmada com suas perspectivas, a provedora de carteiras digitais Trust Wallet não suporta os Ordinals do Bitcoin. Enquanto isso, a MetaMask adicionou um novo recurso que permite aos usuários armazenar Ordinals em fevereiro. O provedor de carteira de hardware Ledger também suporta o protocolo Ordinals.

