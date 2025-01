Bitcoin pode ter novas quedas, mas ainda deve terminar 2025 em US$ 200 mil, diz Standard Chartered

O banco Standard Chartered divulgou um relatório na última segunda-feira, 13, em que avalia que o bitcoin tem sido prejudicado pelo atual cenário macroeconômico global. Com isso, a instituição britânica não descarta novas quedas da criptomoeda no curto prazo, mas segue otimista para o ano de 2025.

Segundo os analistas do banco, o cenário se tornou mais adverso após a última coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na metade de dezembro. Nela, Powell adotou um tom mais duro que o esperado, indicando menos cortes de juros ao longo de 2025.

A projeção fez com que os investidores precisassem rever as suas posições, em um reequilíbrio de investimentos que prejudicou ativos tidos como mais arriscados, caso do bitcoin e de outras criptomoedas. Esse movimento ganhou mais força nos primeiros dias de 2025.

Além disso, o Standard Chartered destacou que muitos investidores que passaram a investir no bitcoin logo após as eleições dos Estados Unidos estão agora em um cenário de "break even", o que pode estimular movimentos de "venda em meio ao pânico" dependendo do noticiário.

A visão do banco é que o cenário se tornou mais arriscado para o bitcoin. Ao mesmo tempo, os analistas acreditam que os US$ 90 mil continuam sendo um nível de resistência para o preço da criptomoeda, segurando quedas mais significativas.

O Standard Chartered avalia que, se o ativo cair abaixo dos US$ 90 mil, a tendência seria que ele intensificasse o movimento de queda até chegar aos US$ 80 mil. Entretanto, o cenário macroeconômico dos Estados Unidos deverá ser o grande determinante para o preço.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

A avaliação do banco é que o bitcoin ainda caminha para terminar o ano de 2025 com um preço na casa dos US$ 200 mil. A projeção foi divulgada pelos analistas ainda no ano passado e foi reforçada no último relatório, mesmo com um quadro macroeconômico mais adverso.

A projeção do Standard Chartered leva em conta a expectativa de que a criptomoeda continuará atraindo fluxos de investimentos de institucionais ao longo do ano e que o setor será beneficiado por medidas adotadas pela próxima gestão de Donald Trump, que assume a presidência dos EUA em 20 de janeiro.