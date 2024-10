Bitcoin ou renda fixa: em qual investir agora? Especialista do BTG Pactual responde

Uma dúvida que já esteve na cabeça de muitos investidores é: renda fixa ou variável? Muitos especialistas podem recomendar um equilíbrio dos dois, a depender, é claro, do perfil de investimento de cada um.

Enquanto a renda fixa apresenta ganhos constantes, o bitcoin lidera uma das classes de ativos mais arriscadas do momento. Classificadas como ativos de risco, as criptomoedas podem apresentar lucros surpreendentemente superiores à maioria dos outros ativos, mas carregam consigo uma alta volatilidade que desafia investidores menos experientes.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Em um período de pouco mais de uma década, o bitcoin multiplicou de preço 1,4 milhão de vezes e foi responsável por criar uma nova classe de milionários ao redor do mundo. Apesar de muitos especialistas alertarem que os lucros não são garantidos e que a possibilidade de se tornar milionário com bitcoin seja mais remota do que antes, grandes gestoras e instituições financeiras passaram a considerar o ativo um “ouro digital”, como a BlackRock.

Nesse sentido, em qual vale mais a pena investir no momento? Bitcoin ou renda fixa? Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, respondeu à essa pergunta durante o programa Morning Call Crypto desta terça-feira:

“A renda fixa aqui no Brasil é um produto muito difícil de bater. Quando a gente coloca em perspectiva com a bolsa brasileira, a renda fixa é muito forte e sempre bate na maioria das vezes”, disse ele.

“Mas bitcoin é uma diversificação muito diferente. É muito mais sobre investir o seu dinheiro em um ativo que tem potencial de reserva de valor e proteger o seu poder de compra no longo prazo”, acrescentou.

“Quando a gente olha para o bitcoin, é uma visão de proteger o seu poder de compra e ser uma propriedade que você vai conseguir fazer a custódia e ter ela independente de qualquer coisa, diferente de uma propriedade física que o governo pode confiscar de você em um cenário mais apocalíptico”, concluiu Lucas Josa.

Ao longo dos anos, o investimento em criptomoedas foi facilitado. A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, lançou recentemente o "Modo Inteligente". Com a ferramenta, investidores podem comprar a carteira recomendada desenvolvida pelo time de especialistas em criptomoedas do BTG Pactual dividida entre os perfis conservador, moderado e sofisticado.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok