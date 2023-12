ETFs de bitcoin e a experiência do usuário impulsionarão a adoção cripto, aponta CEO

Enquanto a adoção de criptomoedas em nível de base estagnou após as implosões do ano passado no setor, o CEO da plataforma de negociação eToro acredita que o apelo dos fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) para instituições e a facilidade de investir por meio de várias plataformas para não profissionais podem impulsionar ainda mais a adoção do bitcoin.

O CEO da eToro, Yoni Assia, disse ao Cointelegraph na recente Abu Dhabi Finance Week que as instituições normalmente têm sistemas rígidos e preferem não construir novas infraestruturas para cada classe de ativos. No entanto, para ele, produtos como ETFs de bitcoin estão alinhados com seus modos existentes de operação, facilitando a entrada no mercado sem desenvolver novos frameworks. Ele explicou:

“ETFs [de bitcoin] podem ser um motor significativo de adoção [porque] as instituições funcionam de maneira muito rígida. [...] Elas estão procurando pela mesma infraestrutura, e o ETF, em muitos casos, é essa infraestrutura para permitir a demanda institucional daqueles que não querem auto-custódia.”

Assia acrescentou que a disponibilidade de um ETF de bitcoin provavelmente reforçaria a legitimidade do bitcoin aos olhos dos investidores institucionais e, por sua vez, poderia apoiar o preço do ativo, pois representa uma forma de investimento familiar e institucionalizada.

O bitcoin ultrapassou US$ 35 mil em outubro, um preço não visto desde maio de 2021, em parte devido à empolgação em torno das aprovações de ETFs à vista. A principal cripto por capitalização de mercado desde então bateu um novo recorde anual de preço em US$ 42 mil.

Enquanto isso, segundo Assia, a facilidade de investir em bitcoin por meio de plataformas amigáveis ao usuário e suas integrações em diversos portfólios de investimentos são cruciais para atrair mais usuários de varejo para o mercado.

“No nível de varejo, trata-se de experiência do usuário, simplicidade e a capacidade de incorporar investimentos em cripto e negociação de cripto em um portfólio mais amplo,” ele disse, acrescentando:

“[Isso] é o que acreditamos que a cripto deve ser — um investimento que faz parte de uma visão de investimento mais holística de investir no mercado de ações, [...] produtos de rendimento [...] e commodities.”

Um relatório de setembro da empresa de pesquisa em blockchain Chainalysis mostra que, apesar de uma diminuição na adoção global de cripto em nível de base, países de baixa e média renda — como Índia, Nigéria e Ucrânia — viram a maior recuperação na adoção de cripto de base no último ano.

De acordo com o estudo, os números são “extremamente promissores” para as perspectivas da cripto, emparelhados com a crescente adoção institucional impulsionada por organizações em países de alta renda.

“Acho que, em geral, a adoção do bitcoin é sobre as pessoas entenderem a necessidade de dinheiro da internet não confiscável e resistente à censura,” Assia disse. “E isso só cresce com o tempo.”

O executivo acredita que mais pessoas entenderão por que precisam acumular cripto da mesma forma que alguns investidores lidam com ouro e outras commodities:

“[Cripto] ainda é uma commodity da internet emergente, e continuaremos a ver um interesse crescente ao longo do tempo no bitcoin pelos próximos 10 anos. Não tenho dúvidas de que em 10 anos, ele vai [ter] preços mais altos e [ser] uma força mais significativa no mundo.”

