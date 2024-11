Bitcoin cai para US$ 93 mil e preocupa investidores: “É fundamental entender seu objetivo”

Nesta terça-feira, 26, o bitcoin e as principais criptomoedas operam em queda. O movimento negativo surpreende investidores após semanas de máximas históricas consecutivas e outros recordes no mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 93.191, com queda de 3% nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo quase atingiu os US$ 100 mil no último final de semana, mas agora recua. Ainda assim, o bitcoin acumula alta de 38% nos últimos trinta dias.

“O que eu observo é que, se o bitcoin não parar em US$ 92 mil ou US$ 91.500, a região de US$ 88 mil pode atuar como o próximo suporte ou até mesmo um ponto de compra pensando no longo prazo. Mas é claro, sem entrar de cabeça”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta terça-feira, 26, disponível na íntegra no YouTube.

Ao lado de André Portilho, head de Digital Assets e sócio do BTG Pactual, Lucas Josa justificou que um movimento de correção é esperado e “normal” após longos períodos de alta expressiva. No entanto, ainda é possível encontrar oportunidades neste cenário.

“Tem gente que está mais no curto prazo, mais no longo prazo, tem de tudo. O fundamental é você entender qual é o seu objetivo, o que você está fazendo, para que está comprando e para que está vendendo. Ter os seus prazos de quanto tempo vai segurar muito bem estabelecidos e entender que é isso aí, o mercado é todo dia. Em cripto, literalmente todo dia”, disse André Portilho no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

