Bitcoin vai disparar e terminará o ano em US$ 250 mil, diz fundador da Cardano

Charles Hoskinson, um dos fundadores do blockchain Cardano, afirmou nesta semana que acredita em uma retomada no ciclo de alta do bitcoin. Para o desenvolvedor, a criptomoeda ainda deve terminar o ano de 2025 em um preço três vezes maior que o atual, chegando a US$ 250 mil.

Durante uma entrevista para o canal CNBC, ele afirmou que a forte queda recente observada em todo o mercado financeiro devido à escalada do "tarifaço" do presidente Donald Trump não deve se sustentar pelo resto do ano. Com isso, a criptomoeda conseguiria voltar a subir.

Hoskinson acredita que o bitcoin chegará ao patamar de US$ 250 mil "até o final deste ano ou no início do próximo". Ele projeta que a guerra tarifária entre países deve aliviar nos próximos meses e que o Federal Reserve buscará aquecer a economia norte-americana.

Esse cenário favoreceria ativos de risco, incluindo as criptomoedas: "Os mercados vão se estabilizar um pouco e ficarão acostumados a esse novo normal. Depois disso, o Fed vai abaixar as taxas de juros, e então você terá muito dinheiro rápido e barato, e uma parte entrará em cripto".

A visão do criador da Cardano leva em conta um cenário de expansão da liquidez no mercado financeiro com taxas de juros menores nos EUA. Nesses casos, investidores costumam buscar opções de investimento com retornos maiores, mesmo que mais arriscadas. É o caso do bitcoin.

Hoskinson também afirmou que o avanço na regulação das criptomoedas nos Estados Unidos, com projetos de lei voltados para as stablecoins e para a estrutura desse mercado, devem contribuir para atrair investidores para o setor e impulsionar os preços.

O criador da Cardano acredita que o mercado cripto pode passar os próximos três a cinco meses alternando entre quedas e estabilidade. Depois disso, porém, ele projeta um período de seis a 12 meses de alta, com destaque para a valorização do bitcoin no período.

Ele ainda defendeu a tecnologia blockchain e as criptomoedas como a melhor alternativa para a globalização: "Os acordos não funcionam muito bem, e os negócios globais também não. Então, a sua única opção para a globalização são as criptomoedas".

