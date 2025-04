Mercados globais sobem com investidores de olho em isenções parciais das tarifas de Trump

A semana começou com alta nas principais bolsas da Europa. Nesta segunda-feira, 14, o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 2,2% às 5h30, no horário de Brasília, impulsionado por ganhos de 3% no setor de tecnologia e uma valorização de 3,4% nas ações de petróleo e gás, mesmo diante de projeções de queda nos preços do petróleo para 2025.

A melhora no sentimento de mercado ocorreu após o anúncio de uma isenção temporária de tarifas norte-americanas para smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos. A decisão foi comunicada por autoridades dos Estados Unidos no fim de semana e ocorre em meio a uma política comercial volátil do presidente Donald Trump.

No acumulado de abril, o Stoxx 600 registra uma queda superior a 8%, enquanto o índice norte-americano S&P 500 apresenta uma retração de 4,43%. A trégua parcial no conflito comercial, ainda que temporária, proporcionou um fôlego aos mercados, em um momento em que a temporada de resultados corporativos também aquece as expectativas dos investidores.

No mercado asiático, a suspensão das tarifas impulsionou os papéis de tecnologia. Ações da Hon Hai Precision Industry, responsável pela montagem de iPhones para a Apple, avançaram 4,46% em Singapura.

No Japão, a fornecedora da Nvidia, Advantest Corp, subiu 3,89%, enquanto o SoftBank Group registrou alta de 2,29%. Em Seul, a LG Innotek, com forte exposição à Apple, valorizou-se em 7,26%.

O efeito da medida norte-americana se estendeu às bolsas emergentes.

O MSCI Asia Pacific subiu 1,5%, enquanto o índice MSCI Emerging Markets registrou avanço de 1,2%. Em Hong Kong, os destaques ficaram para a montadora Nio, com alta de 6,33%, além de Alibaba e Xpeng, que subiram 5,73% e 5,6%, respectivamente.

Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices apontavam para uma abertura positiva: o S&P 500 futuro subia 1,5%, o Nasdaq 100 futuro avançava 1,8% e o Dow Jones Industrial Average futuro registrava alta de 1%.