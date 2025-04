Open Finance: oportunidades e desafios do modelo financeiro mais abrangente do mundo

Por Tiago Aguiar*

O que vem à mente quando alguém fala com você sobre mercado financeiro: dinheiro e números? Faz sentido. Só que o ecossistema financeiro é uma enorme roda que gira não só para manter e evoluir a economia do país, mas também transforma, diversifica e democratiza opções de serviço que passam a ser viáveis para mais pessoas. Um exemplo são as compras fracionadas de ativos imobiliários.

Trazendo a retórica para o mundo real, vale mencionar o Open Finance. Com quatro anos no Brasil, o sistema aberto cresceu mais de 180% em consentimentos desde 2022, e trouxe consigo uma agenda de entregas que anunciam funcionalidades alinhadas às mudanças no sistema financeiro.

A jornada sem redirecionamento é um exemplo e vem demonstrando sucesso de adesão com o Pix por Aproximação, desde o final de fevereiro deste ano. A Portabilidade de Crédito também prediz ser uma jornada mais digital por meio da utilização dos dados do modelo de sistema financeiro aberto.

Outras modalidades vão ganhar espaço e concretude nesse ano, como o Pix Automático e as Transferências Inteligentes. Em sua versão 2.0, programada para ser lançada em junho deste ano, a primeira funcionalidade promete simplificar os agendamentos de pagamentos, de quaisquer tipos de serviços, periodicidades e valores.

As transferências Inteligentes, habilitadas em abril de 2024 com o objetivo de permitir ao usuário criar automações, como transferir automaticamente um valor para outra conta quando o saldo estiver baixo, vão flexibilizar ainda mais o Pix Automático, já que será possível, também, programar o pagamento de despesas em uma única conta.

Além destas, ainda vislumbramos a comparabilidade em tempo real das taxas de crédito e preços de serviços e produtos até a compra de ativos de forma fracionada, que é onde está um dos focos de democratização de serviços. Para deixar mais claro: um pequeno investidor terá a oportunidade de comprar ativos imobiliários tokenizados, assim como um consumidor poderá comparar, em tempo real dentro de um único aplicativo, as melhores taxas do seguro para seu carro ou casa, por exemplo.

Operações nestes formatos serão possíveis a partir da integração do Open Finance com a tokenização, resultando em oráculos de dados, responsáveis por fazerem a ponte entre os ativos do mundo real, que chamamos de off-chain, com os do mundo digital, conhecidos como on-chain. Nesse caso, o papel do Open Finance será o de coletar dados para a criação desses oráculos, que vão além da personalização das informações: elas chegarão ao mesmo tempo que as demandas de cada cliente. Ele terá em mãos a possibilidade de comparar preços, taxas e custos/benefícios de acordo com a urgência e a necessidade individual.

As funcionalidades entregues, praticadas e planejadas do Open Finance são possíveis porque existe um conjunto de agentes no mercado financeiro, incluindo instituições financeiras, fintechs, intermediadoras, profissionais especialistas, autarquias, entre tantos outros, que acompanham de perto o índice de maturidade dos diferentes perfis de clientes. Eles também focam em mudanças para garantir a aproximação e inclusão das pessoas no sistema.

Todas essas iniciativas são inovadoras e estão em processo para serem entendidas, aceitas e adotadas pelo consumidor, mas já é possível enxergar os próximos passos desses mesmos agentes que já estão com o Open Everything na pauta. Começamos a vislumbrar bancos como parceiros de estilo de vida, mesmo dos clientes não financeiros. Esta realidade pode tomar espaço em breve e se alargam como um dos mais potentes e relevantes precursores da democratização, inovação e evolução do mercado financeiro brasileiro.

*Tiago Aguiar é Superintendente Executivo de Produtos, Marketing e Experiência do Cliente na TecBan.

