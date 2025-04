Como os três pilares do bitcoin estão prestes a reformular o sistema monetário, segundo um CEO

O bitcoin não foi criado para ficar parado. Quando Satoshi Nakamoto lançou o white paper em 2008, não era um projeto para criar ouro digital; era um sistema de dinheiro peer-to-peer. Mas, avançando até os dias de hoje, críticos e apoiadores do bitcoin geralmente concordam em uma coisa: ele ainda não funciona realmente como dinheiro.

No episódio mais recente do podcast The Clear Crypto Podcast, os apresentadores Nathan Jeffay e Gareth Jenkinson conversam com Eli Ben-Sasson, cofundador da StarkWare e uma das principais mentes em escalabilidade criptográfica. A mensagem dele? Isso pode estar prestes a mudar.

Os três pilares do bitcoin

Ben-Sasson apresenta uma estrutura convincente de como o bitcoin pode evoluir — não abandonando seus princípios, mas ampliando-os. Ele descreve três pilares essenciais que precisam estar alinhados para que o Bitcoin cumpra sua promessa.

Amplitude, integridade e verificabilidade, segundo Ben-Sasson, são metas técnicas concretas para a adoção e usabilidade ampla do bitcoin. E mais: as ferramentas para atingir essas metas já existem.

A reintrodução de um opcode há muito tempo inativo, o OP_CAT, pode ser o primeiro dominó. “Nove linhas de código”, disse ele, “que tornariam o bitcoin programável novamente”.

Reserva de valor ou base econômica?

Hoje, o bitcoin é frequentemente descrito como ouro digital, uma reserva de valor pura e intocável. Mas Ben-Sasson quer vê-lo funcionar mais como uma economia digital: sem permissões, inclusiva e utilizável em transações do dia a dia. Isso significa repensar para que serve o Bitcoin — e atualizar como ele funciona.

“Se não tornarmos o bitcoin mais útil, corremos o risco de torná-lo irrelevante.”

A conversa aborda desde a política de governança do bitcoin até o papel das zero-knowledge proofs e das soluções de segunda camada na construção de sistemas escaláveis e descentralizados.

Também explora o que seria necessário para construir um sistema monetário que funcione para todos — e não apenas para os tecnicamente experientes ou financeiramente privilegiados.

“Não estamos em uma situação onde o bitcoin é um sistema que hoje permite que duas partes transacionem sem nenhum intermediário confiável. Simplesmente não chegamos lá. Para mim, esse é o começo, o meio e o fim da razão pela qual as coisas precisam mudar.”

