Criptomoedas hoje: bitcoin inicia semana em US$ 99 mil após máxima histórica

Nesta segunda-feira, 9, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados em leve queda. Movimentando cerca de US$ 195 bilhões nas últimas 24 horas, o setor inicia a semana “no vermelho” após uma forte disparada nos últimos dias.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 99.015, com queda de 1,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula alta de mais de 29%.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, outras criptomoedas entre as maiores do mundo em valor de mercado também são negociadas no vermelho, apresentando quedas ainda maiores nas últimas 24 horas.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.899, com queda de quase 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

XRP, que se destacou por sua alta expressiva nas últimas semanas, agora cai 4,9% nas últimas 24 horas.

Polkadot e Chainlink despencam 7,9% e 6,8%, respectivamente, no mesmo período.

