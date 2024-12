Pepe supera Uniswap e Litecoin e ganha R$ 8 bilhões em valor de mercado em 2 dias

A criptomoeda meme Pepe voltou a subir no último final de semana e adicionou cerca de US$ 1,4 bilhão (R$ 8,48 bilhões, na cotação atual) em sua capitalização de mercado. Com o crescimento, o ativo conseguiu retornar à lista das 25 criptomoedas mais valiosas do mundo após perder espaço para outros tokens nas últimas semanas.

A recuperação da criptomoeda nos últimos dias fez com que o ativo também retomasse uma capitalização acima dos US$ 10 bilhões. No momento, apenas as criptomoedas meme Shiba Inu e dogecoin são mais valiosas que o Pepe, que não dá sinais de que, no curto prazo, conseguirá ameaçar a liderança histórica dos dois ativos no segmento.

Mesmo assim, a nova alta do token fez com que ele superasse duas criptomoedas consolidadas e mais antigas no mercado. A primeira foi a UNI, da corretora descentralizada Uniswap, que está com uma capitalização de mercado menor mesmo após a forte valorização observada desde a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.

A segunda foi a litecoin, criptomoeda que já esteve entre as 10 maiores do mercado enquanto era considerada uma "prata digital" e que perdeu espaço nos últimos anos. No momento, a Pepe possui uma capitalização de mercado US$ 400 milhões maior que a da UNI e US$ 1,3 bilhão maior que a da litecoin, que ficou de fora das 25 maiores do setor.

Para analistas, a alta da Pepe está ligada a dois fatores. O primeiro é a alta atividade das chamadas baleias - grandes investidores com alto poder aquisitivo -, que voltaram a investir na criptomoeda e tem sinalizado um interesse crescente na memecoin, como esse tipo de ativo também é conhecido.

Outro fator importante foi a integração da Pepe com a MoonPay, um serviço de pagamentos usando criptomoedas que conta com mais de 20 milhões de usuários em 180 países. A integração permite que os usuários invistam na criptomoeda diretamente pelo seu aplicativo.

Analistas acreditam que o lançamento da opção de compra do ativo pela plataforma facilitou o acesso à criptomoeda por parte de grandes investidores, o que pode ter influenciado o fluxo positivo que a Pepe tem registrado nos últimos dias e que coincidiu com o anúncio.

No acumulado dos últimos 30 dias, a Pepe acumula uma alta de mais de 28%, valorizando 1.437% no acumulado de 2024. Apesar da alta expressiva, o ativo segue mostrando volatilidade nas variações de curto prazo, algo característico das criptomoedas meme. Na primeira quinzena de novembro, por exemplo, ele chegou a figurar na lista das 20 maiores criptos do mundo antes de devolver parte dos ganhos.