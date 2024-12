Bilionário Ray Dalio recomenda bitcoin em meio a endividamento "sem precedentes" de países

O investidor bilionário Ray Dalio, considerado uma das "lendas" de Wall Street, voltou a recomendar o investimento no bitcoin. O fundador da gestora Bridgewater Associates afirmou que ativos como a criptomoeda e o ouro são importantes em um cenário de crescimento "sem precedentes" da dívida pública de países ricos.

Dalio falou sobre o tema durante sua participação na Abu Dhabi Finance Week, nos Emirados Árabes Unidos. Questionado sobre quais ativos ele recomendava no momento, o bilionário disse que está "mantendo distância de ativos de dívida, como títulos do tesouro ou debêntures".

Na conjuntura atual, o bilionário recomenda que os investidores tinham "um pouco de 'dinheiro duro', como o ouro e o bitcoin". O comentário do investidor sinaliza uma equiparação entre os dois ativos, reforçando a tese no mercado de que a criptomoeda seria um "ouro digital".

Ao explicar sua estratégia de investimento, Dalio comentou que todas as grandes economias do mundo com exceção da Alemanha estão tendo um crescimento "em níveis sem precedentes" da sua dívida pública, o que pode levar a economia global para uma grave crise econômica.

"É impossível que esses países consigam evitar uma crise de dívida nos próximos anos, e isso vai resultar em um grande declínio do valor do dinheiro" desses países, na avaliação de Dalio. Nesse cenário, ativos que não são controlados por países, caso do ouro e do bitcoin, têm mais potencial.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Ray Dalio e o bitcoin

Dalio tem uma relação antiga com a criptomoeda. Em 2021, ele admitiu que já tinha investido no ativo. Pouco tempo depois, porém, ele afirmou que não achava que as criptomoedas seriam bem-sucedidas "do jeito que as pessoas estão achando que elas serão".

No passado, o bilionário também disse que o bitcoin não teria a capacidade de ser um "dinheiro efetivo" ou de ser uma "reserva de valor eficiente". Em 2023, ele disse que, mesmo investindo na criptomoeda, ainda achava o ouro uma opção melhor.

Dalio afirmou não entender “porque as pessoas estão mais inclinadas a ir para o bitcoin do que para o ouro”. Ele disse que não é um grande fã da criptomoeda, apesar de ter “um pouco disso”, devido à sua volatilidade. Os novos comentários, porém, indicam que ele pode ter mudado de opinião sobre o tema.