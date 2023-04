Lenda de Wall Street, Ray Dalio confirma ter bitcoin mas diz ainda preferir o ouro

Famoso pela criação da maior e mais lucrativa gestora de fundos de hedge do mundo, Ray Dalio afirmou investir em bitcoin, mas ainda preferir o ouro. Segundo o bilionário, o bitcoin ainda é um ativo muito volátil, enquanto o ouro é “atemporal e universal”.

Durante uma participação recente em um podcast, Ray Dalio explicou que ainda prefere o ouro. Especialistas debatem com frequência a possibilidade do bitcoin se tornar o “ouro digital”, inclusive Dalio, que já afirmou concordar com a tese.

Ainda assim, Dalio afirmou não entender “porque as pessoas estão mais inclinadas a ir para o bitcoin do que para o ouro”. Ele disse que não é um grande fã da criptomoeda, apesar de ter “um pouco disso”.

"Não entendo por que as pessoas estão mais inclinadas a ir para o bitcoin do que para o ouro. Se você olhar internacionalmente, o ouro é, para os bancos centrais, o terceiro maior ativo de reserva. Primeiro são os dólares, depois os euros, depois o ouro e o iene japonês. E os banqueiros centrais estão comprando ouro, e não estão comprando títulos. E é atemporal e universal”, disse Ray Dalio.

Ouro digital

A volatilidade foi o principal fator citado por Dalio para justificar a preferência pelo ouro. Na tese do “ouro digital”, a volatilidade também é um dos principais fatores citados por especialistas para explicar porque o bitcoin ainda não alcançou este título.

"Mas se você tem um pouco disso, você tem que pensar nessas coisas. Como eu disse, você tem que estar preparado para cair muito, se cair 80% ou algo assim. Mas isso limita a quantidade que você pode ter. Então eu não sei. Eu não penso muito em bitcoin”, disse.

Após passar por um período de forte queda em 2022, o bitcoin já acumula alta de quase 80% em 2023. Especialistas do prevêem que a cotação da criptomoeda possa chegar a US$ 100 mil em um futuro próximo.

