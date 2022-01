Vasco entra na onda dos criptoativos e anuncia lançamento do seu fan token

É a vez do Vasco da Gama entrar na onda dos fan tokens. Já é o sétimo time do futebol brasileiro a firmar parceria com a plataforma Socios.com, seguindo os passos de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Internacional e o atual campeão brasileiro Atlético-MG.

O token $VASCO, ainda sem data de lançamento confirmada, segue o mesmo modelo dos seus predecessores, e desbloqueará benefícios para os torcedores que comprarem o ativo digital, tais como decidir números das camisas de novas contratações, pintura do ônibus da equipe, entre outras votações, descontos exclusivos e a chance de ganhar NFTs que permitirão aos fãs guardar momentos especiais do seu time para sempre.

“Estamos muito orgulhosos com a chegada do Socios.com ao Vasco. Os líderes globais no espaço de Fan Token escolheram o Vasco para ser um de seus parceiros brasileiros, após uma negociação muito cuidadosa que durou alguns meses. Esta é uma etapa importante no processo de transformação digital do clube, apesar de todas as dificuldades. Aos torcedores do Vasco eu digo: fiquem ligados porque o $VASCO está chegando e os sócios do Vasco vão receber um presente especial”, disse o VP de marketing do clube, Vitor Roma.

"O Vasco não somente tem um legado rico e uma enorme e apaixonada base de fãs, mas ao longo dos anos forjou uma reputação de abraçar a inovação. Estou certo de que essa parceria contribuirá para fazer nossa plataforma mais forte e, mais importante, criar novas oportunidades para os torcedores", completou o CEO da Socios.com, Alexandre Dreyfu, adicionando que o Brasil é o mercado onde a plataforma mais cresce na atualidade. Segundo ele, foi registrado aumento de 3.900% na base de usuários no país em 2021. O Brasil também é o país com mais clubes representados na plataforma.

Apesar do entusiasmo por trás da emissão, que movimenta torcedores e gera receita para os clubes, o atual modelo de fan tokens ainda é questionado, já que a utilidade dos ativos ainda é bastante restrita e o seu uso como veículo de investimento seja bastante questionável. Mesmo assim, tomando por base o sucesso de emissões anteriores, de outros clubes, é bastante provável que o token VASCO seja bastante disputado entre os fãs do cruz-maltino, levando o futebol brasileiro cada vez mais próximo em termos de inovação dos times internacionais.

