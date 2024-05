Bancos centrais devem revisar o modelo de negócios e abraçar as CBDCs, afirma membro do BCE

O futuro dos bancos centrais depende de uma revisão de seu modelo de negócios e da adoção rápida de moedas digitais emitidas por bancos centrais (CBDCs), disse Joachim Nagel, presidente do Bundesbank e membro do Banco Central Europeu (BCE).

Nagel teria alertado sobre a incerteza em torno dos bancos centrais durante uma sessão de painel no Innovation Summit, organizado pelo Banco de Compensações Internacionais, em 6 de maio.

“Se você me tivesse perguntado há 20 anos se o modelo de negócios do banco central era ‘destrutível’ ou não, eu teria dito que não,” ele teria declarado em Basel, Suíça. Nagel continuou:

“Agora eu não tenho tanta certeza — e é por isso que estamos aqui. Precisamos trabalhar em nosso modelo de negócios. E a DLT é apenas um meio, um instrumento que poderia nos ajudar a chegar a esse ponto.”

O chefe do Bundesbank enfatizou a importância de integrar a tecnologia de registro distribuído à medida que o dinheiro físico perde seu apelo. “Precisamos acelerar tudo isso [...]. Se parte do seu produto principal está perdendo atratividade, então você tem que pensar em um novo produto principal,” declarou Nagel.

O membro francês do BCE, Francois Villeroy de Galhau, também discutiu bancos centrais e tecnologias emergentes. Mais cedo durante a conferência do BIS, Galhau teria sugerido que os bancos considerassem o uso de moedas digitais para transações tanto no atacado quanto no varejo:

“A forma como disponibilizamos o dinheiro do banco central deve ser adequada ao século 21 para garantir que o dinheiro do banco central mantenha seu papel fundamental: esse papel não é ser o meio dominante de pagamento, mas um âncora de estabilidade para o sistema financeiro. É por isso que acredito que, mais cedo ou mais tarde, precisaremos de uma moeda digital do banco central para fins de atacado e varejo.”

O BCE está atualmente desenvolvendo uma versão digital do euro, tendo concluído sua fase de investigação para determinar seu design e detalhes técnicos. O BCE espera concluir o projeto até outubro de 2025.

