Banco Central da Rússia se mantém contra o uso de criptomoedas no país

Recentemente, a Ucrânia pediu "sabotagem" dos criptoativos dos russos devido a uma guerra em andamento entre os dois países. Entre muitos, seus aliados europeus também expressaram preocupações crescentes de que a Rússia possa usar criptomoedas para contornar as sanções ocidentais.

Mas, ironicamente, parece que um dos maiores defensores para impedir que russos e instituições financeiras comuns acessem criptomoedas é, na verdade, o próprio Banco Central da Rússia, ou CBR. Conforme relatado pela agência de notícias local tass.ru, o CBR continua a aderir à sua posição de propor a proibição da emissão, mineração e circulação de criptomoedas na Federação Russa. Um funcionário do CBR declarou:

"O Banco Central atualmente apoia a posição que foi anunciada anteriormente e publicada no site oficial. Portanto, não há nada a acrescentar hoje."

Durante os tempos de guerra, as nações normalmente precisam aumentar drasticamente seus gastos, como por meio da impressão de dinheiro novo, para financiar seus esforços militares. No entanto, isso leva a uma inflação desenfreada, atraindo assim os indivíduos a trocar suas moedas locais por moedas estrangeiras (incluindo agora, criptomoedas) para proteger suas economias.

Mas isso, por sua vez, criaria uma forte pressão de venda sobre a moeda local, elevando as taxas de câmbio e dificultando os esforços de financiamento da guerra. Como resultado, os países normalmente introduzem controles cambiais rígidos durante os tempos de guerra, como a Rússia e a Ucrânia já fizeram. Assim, as desvantagens de cripto desestabilizar o rublo e, por procuração, paralisar os esforços de guerra da Rússia, podem superar os benefícios de usar cripto para evitar sanções.

De acordo com um relatório publicado pela Arcane Research esta semana, o volume diário de negociação de Tether (USDT) para rublo na Binance atingiu uma alta histórica de US$ 35 milhões. Os membros da mídia social russa parecem estar profundamente preocupados com a queda do valor do rublo e como as criptomoedas podem ajudá-los a proteger suas economias. O usuário Roman Buchyn escreveu:

"Você precisa comprar algo [criptomoedas]; o rublo em breve será mais barato que papel higiênico."

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok