Ministro da Economia da Argentina diz que moeda digital "resolveria" hiperinflação

O candidato à presidência da Argentina e ministro da Economia do país, Sergio Massa, prometeu nesta semana lançar uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) para "solucionar" o problema crônico da inflação no país caso ele seja eleito. Os argentinos devem ir às urnas no dia 22 de outubro para o primeiro turno do pleito.

"Tenho certeza de que a inflação é um grande problema na Argentina", disse Massa, que foi o segundo candidato mais votado nas prévias eleitorais. O ministro falou sobre o tema em um debate presidencial realizado em 2 de outubro, antes de descrever como planeja resolver um problema que tem afetado intensamente a economia do país.

"Vamos lançar uma moeda digital na Argentina. [...] Vamos fazer isso globalmente para toda a Argentina, acompanhado por uma lei de lavagem de dinheiro que permita que aqueles que têm reservas no exterior possam trazê-las e usá-las livremente no país sem novos impostos em paralelo", prometeu.

Massa, que atualmente é ministro da Economia do governo do presidente Alberto Fernández, rejeitou a ideia de que a Argentina deveria substituir o peso argentino pelo dólar: "A dolarização é o que gera a tentação do dólar. Sejam patriotas [e] defendam nossa moeda, não promovam o uso dela [o dólar americano]".

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Eleições na Argentina

Duas das três principais pesquisas de opinião sugerem que Massa está ligeiramente atrás de Javier Milei, um candidato ultraliberal que ficou conhecido por defender a extinção do banco central do país e a substituição do peso pelo dólar. Milei foi o vencedor das eleições primárias da Argentina, realizadas em agosto.

Dados do grupo de estudos americano AS/COA sugerem que Massa provavelmente receberá maior apoio dos eleitores da província de Buenos Aires – lar de 16,6 milhões dos 46 milhões de habitantes do país. Por sua vez, Milei tem apoio majoritário nas regiões rurais do país.

Milei é economista e se define como "libertário". O político há muito tempo expressa ceticismo em relação ao papel do banco central na condução da política monetária na Argnetina. Em ocasiões passadas, o político se referiu ao bitcoin como uma reação contra os "golpistas do banco central", mas ele nunca chegou a sugerir a adoção da criptomoeda no país.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok