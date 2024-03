Tokens RWA: conheça essa indústria trilionária

Boa parte dos investidores ainda mira em criptoativos com o objetivo de lucrar com a especulação. Como eu costumo dizer, especular um pouco faz parte, mas, em geral, aqueles que realizam as apostas mais ousadas acabam sendo também os que menos têm habilidade para tal. Por isso, não é difícil encontrar por aí a palavra “cassino” e “criptomoedas” na mesma frase.

A tendência é que os aventureiros tenham seu espaço cada vez mais reduzido na criptoesfera, porque ela vem amadurecendo. Sabemos que não basta crescer, é preciso evoluir. E é exatamente isso que estamos testemunhando no mercado dos ativos digitais. Diariamente, novos projetos trazem às prateleiras soluções para problemas reais que a indústria tradicional não conseguiu resolver.

Nessa linha, uma das grandes forças hoje, sem dúvida, é a tokenização de Ativos do Mundo Real (RWA). Isso porque empresas e governos ao redor do planeta têm despertado para as vantagens da tecnologia blockchain, o grande motor por trás desse movimento, e podem liderar uma revolução no criptomercado.

A tokenização de RWA sinaliza a maturação do espaço de ativos digitais. À medida que tokens focados em utilidade vão tomando o centro do palco, o mercado se dirige para além da simples especulação ao abraçar ativos com aplicações práticas e de valor intrínseco.

Por conta de seu potencial, o tema também representa uma narrativa potente para o ciclo de alta e, na semana passada, ganhou um capítulo emocionante com a entrada da gigante BlackRock na cena. A maior gestora de ativos do mundo decidiu apostar em um novo fundo de investimento tokenizado, o Blackrock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), baseado na Ethereum.

Nos primeiros 7 dias após a sua estreia, o fundo atraiu cerca de US$ 240 milhões. Ao aderir, os participantes do Blackrock USD Institutional Digital Liquidity Fund recebem a cripto BUIDL, avaliada em US$ 1 por token.

A ideia da gigante é sair na frente para abocanhar uma fatia generosa de um mercado que pode chegar a US$ 20 trilhões até 2030, de acordo com projeções do Citibank.

A criptoesfera reagiu aquecendo a demanda por tokens RWA, que chegaram a atingir valorizações expressivas e devem seguir em ascensão na temporada.

Por que o setor está dando tanto o que falar?

Porque constrói enfim a tão esperada ponte entre o mundo real e o universo cripto. Os RWA são tokens do ecossistema de finanças descentralizadas que estão vinculados a ativos da economia real, tangíveis e intangíveis.

Como dizem especialistas e players do segmento, praticamente qualquer coisa pode ser tokenizada, mas isso não significa que deva ser.

Imóveis, arte, moedas fiduciárias, commodities, ativos financeiros como recebíveis de empresas e títulos do governo, investimentos em startups, direitos intelectuais, infraestrutura e até carreiras (pessoas) vêm sendo tokenizados.

Quais são os benefícios de tokenizar ativos do mundo real?

Democratização e novas possibilidades de investimento: A tokenização é como dividir um grande bolo em pedaços menores para que mais pessoas possam aproveitar. Isso significa que ativos valiosos, como carros de colecionador ou casas de luxo, por exemplo, podem ser compartilhados entre um grupo maior de investidores, através da propriedade fracionada.

Imagine uma festa na qual todos têm uma fatia da torta, mesmo que não exista dinheiro para comprar uma torta inteira.

Aumento da liquidez: Com a tokenização, os ativos se transformam em tokens que podem ser facilmente comprados, vendidos ou trocados, por isso dizemos que se tornam mais "líquidos" no mercado. A negociação dos tokens é feita online em plataformas simples com poucas interações.

Redução de custos operacionais: Graças à tecnologia blockchain, muitos processos complexos, lentos e caros podem ser automatizados. Isso significa menos papelada, menos intermediários e menos taxas. Ao cortar custos e ineficiências, os tokens acabam ficando muito mais acessíveis.

Melhora da eficiência: Para criar essa ponte entre o mundo real e o DeFi, são usados contratos inteligentes, programas de computador que executam automaticamente tarefas específicas sem a necessidade do humano no meio. Esses contratos agilizam processos como pagamentos e renovações de acordos, garantindo que tudo seja feito de maneira rápida e sem erros.

Ecossistema

A entrada dos RWA no mercado foi marcada com o surgimento da stablecoin USDT, emitida pela Tether e lastreada no dólar americano. Isso aconteceu em 2015.

Desde então, novas soluções vêm se multiplicando no ecossistema cripto para cobrir outras demandas e necessidades dos usuários.

Ainda assim, de acordo com um levantamento recente do CoinGecko, os RWA atrelados ao dólar seguem no domínio absoluto do setor em valor de mercado, com 99% do total. Isso significa que existe muito espaço de crescimento para abrigar projetos RWA com funcionalidades diversas e para diferentes segmentos.

Os tesouros tokenizados são outra modalidade que está na crista da onda, tendo acumulado um crescimento estelar de 641% no ano passado.

Para tornar o assunto mais palpável, a seguir, elenco brevemente alguns projetos na área. Deixando claro que a lista é apenas para fins educativos, não são indicações de investimento.

Centrifuge: protocolo de financiamento de ativos. Une DeFi com RWA para, entre outros objetivos, ajudar a reduzir o custo de capital para pequenas e médias empresas e oferecer aos investidores uma fonte estável de rendimento.

Polymesh: especialmente projetado para ativos regulados. Ajuda a criar, emitir e gerir security tokens, apoiando em processos on-chain como governança e staking.

Landshare: transforma propriedades do mundo real em tokens de ativos lastreados, que podem gerar rendimento com a valorização do imóvel e o recebimento de aluguel.

Maple: projeto focado em empréstimo e crédito seguro para investidores institucionais, facilitando o monitoramento e o gerenciamento de risco.

Pendle: protocolo que possibilita a tokenização e negociação do rendimento futuro de ativos.

Se você se interessa pelo tema, eu recomendo fortemente que faça a sua própria pesquisa, ou DYOR (Do Your Own Research), como chamamos na criptoesfera. Vem sendo produzida muita coisa bacana e, certamente, como investidores, teremos um cardápio bem mais vasto de oportunidades com o avanço da tokenização de RWA.

