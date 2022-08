AVAX despenca 22% após acusação de que Avalanche teria ‘sabotado’ concorrentes com investigações

A criptomoeda AVAX, nativa do blockchain Avalanche, despencou mais de 10% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. O movimento foi resultado de uma alegação de que a Ava Labs, empresa por trás da rede teria pago advogados para prejudicar seus concorrentes e manter os reguladores afastados.

A acusação foi feita pelo site CryptoLeaks, que expõe “grandes corrupções financeiras e ataques escondidos em cripto”, de acordo com sua página oficial. Uma publicação do site na última sexta-feira, 26, diz que a Ava Labs teria contratado o escritório de advocacia Roche Freedman para coletar informações confidenciais de suas concorrentes.

O objetivo era mantê-los ocupados com processos judiciais em troca de uma grande quantidade de tokens AVAX e de ações da Ava Labs. Entre os prejudicados pela ação estariam a Solana, uma das redes que formam concorrência direta com a Avalanche.

“Podemos revelar que o acordo orienta a Roche Freedman e seu líder Kyle Roche, a: 1) usar o sistema legal americano para atacar e prejudicar organizações e projetos de criptomoedas que possam competir com a Ava Labs ou com a Avalanche de alguma forma; 2) processam as instituições da indústria de criptomoedas geralmente com o objetivo de criar ímãs para reguladores como a SEC e a CFTC que os distraem da natureza altamente comercial da Ava Labs e do blockchain Avalanche; e 3) buscam secretamente as vinganças pessoais de Emin Gün Sirer contra indivíduos”, escreveu a publicação, que conta com vídeos de Kyle Roche relatando detalhes do plano.

A Avalanche ganhou destaque em 2021, por se apresentar como uma rede blockchain de contratos inteligentes que poderia ser uma alternativa à Ethereum e suas alta taxas de transação. Com maior escalabilidade, velocidade e menores taxas, a AVAX chegou a subir 3.300% no mesmo ano.

Na época, o trio apelidado de “Solunavax” era caracterizado como uma das maiores promessas do setor. Representando Solana, Luna e Avalanche, o trio já perdeu um integrante no início de 2022, com a queda de mais de 99% da criptomoeda LUNA.

No momento, a criptomoeda nativa da Avalanche despenca mais de 10% frente às acusações do CryptoLeaks. Desde sexta-feira, quando a publicação foi ao ar, a queda da AVAX se torna ainda maior: 22%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar da queda generalizada do mercado cripto, a AVAX é a única a perder mais de dois dígitos nesta segunda-feira, 29.

Em meio às polêmicas, Emin Gün Sirer descartou a acusação. Segundo o fundador e CEO da Ava Labs, a publicação é um “absurdo da teoria da conspiração”. No entanto, para a infelicidade de Sirer, a publicação não deixou de chamar a atenção de nomes importantes do setor.

Enquanto alguns chamam as acusações de “perturbadoras” e se perguntam se alguma das partes serão investigadas pelas autoridades, outros se perguntam se podem ter sido um alvo da Ava Labs e da Roche Freedman.

“Isso é selvagem. Não tenho certeza se é verdade, mas assumindo que os vídeos não são feitos com deep fake... E é claro, a Binance era um alvo. Nós não somos nem mesmo concorrentes”, afirma uma publicação do CEO da Binance no Twitter, que foi posteriormente apagada. “Deep fake” se trata de um software que pode simular rostos de forma realista e criar vídeos falsos.

