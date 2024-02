Autor de Pai Rico, Pai Pobre recomenda investimento em bitcoin: dá para confiar?

Robert Kiyosaki é um grande defensor do bitcoin e das criptomoedas em suas redes sociais. O autor do livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre chama a atenção ao prever grandes colapsos da economia mundial e para se proteger, diz investir em ouro, prata e bitcoin.

Apesar disso, Kiyosaki surpreendeu seguidores recentemente ao admitir que “não sabe nada” sobre bitcoin. “Só sei que algumas pessoas muito inteligentes estão nisso e graças a Deus eu comprei cedo”, afirmou o autor de Pai Rico, Pai Pobre durante um podcast no início deste ano.

Robert Kiyosaki é uma fonte confiável?

Ainda que represente um nome de destaque entre os livros de finanças pessoas, Kiyosaki é um grande crítico do governo dos Estados Unidos e já chegou a recomendar até mesmo o estoque de papel higiênico e o investimento em gado Wagyu como forma de proteção contra a inflação, altos impostos e manipulação de mercado.

Robinson Trovó, gestor de investimentos com 20 anos de experiência no mercado financeiro, certificações CNPI-T, CFG e CGA, destacou o risco de confiar em determinadas personalidades que se apresentam como especialistas em investimentos na internet.

O autor também possui uma dívida surpreendente de US$ 1,2 bilhão, sob a justificativa de que tira empréstimos para investir em ativos que podem, posteriormente, valorizar de forma significativa. "A ideia é que ele utiliza o endividamento para adquirir ativos, que tendem a se valorizarem no futuro. Contudo, nesse tipo de afirmação, existe um grande risco, que pode influenciar o investidor comum a perder muito dinheiro", disse Trovó.

“Embora muitos profissionais busquem a área financeira como uma carreira, é crucial questionar como estão se preparando e se estão verdadeiramente capacitados para lidar com o dinheiro dos outros”, acrescentou.

“Infelizmente, em um mundo repleto de influencers e ditos especialistas em finanças e investimentos, muitas pessoas acabam seguindo conselhos financeiros de personalidades que, ironicamente, enfrentam dificuldades financeiras”.

Como buscar por informações confiáveis antes de investir em bitcoin

“A busca por bons gestores de investimentos torna-se crucial. Esses profissionais não apenas possuem o conhecimento necessário, mas também atuam com transparência e ética. Ao escolher um assessor, é fundamental não apenas considerar sua capacidade técnica, mas também garantir que seus interesses estejam alinhados com os do investidor”, concluiu Trovó.

Já em relação ao mercado de investimentos em criptoativos, todo o cuidado é necessário para a melhor tomada de decisão possível. Uma classe de ativos ainda nova requer pesquisa em fontes confiáveis e com histórico comprovado.

“Para quem deseja investir no mercado cripto, é essencial buscar conhecimento em fontes confiáveis e diversificadas. Páginas oficiais de protocolos, relatórios de instituições financeiras reconhecidas e analistas com histórico comprovado no setor de criptoativos, tudo isso pode oferecer insights valiosos que vão além das tendências passageiras. Participar de fóruns e comunidades online, como o Reddit ou grupos específicos sobre criptomoedas também pode ser uma maneira de se expor a diferentes pontos de vista e estratégias de investimento”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

O banco, que é reconhecido por suas diversas iniciativas na área de criptoativos nos últimos anos, possui diversos materiais informativos sobre o setor, como os relatórios de carteira recomendada, Market Overview e o programa no YouTube Morning Call Crypto.

“Acima de tudo, é crucial manter um senso crítico e realizar uma avaliação meticulosa antes de se investir em qualquer projeto, considerando a volatilidade e os riscos inerentes ao mercado de criptoativos”, concluiu Galhardo.

